52% новобудов в Києві потрапляють в категорію ризикових



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Більшість судових справ стосуються відмивання грошових коштів, заниження бази оподаткування, фіктивне підприємництво, незаконного залучення грошових коштів від населення та визнання протиправних рішень контролюючих органів

Серед залучених до будівництва компаній, 352 фігурують у кримінальних справах

У Києві з 409 об’єктів будівництва, що зводиться, налічується 214 ризикових. Про це йдеться в дослідженні Monitor.Estate.

Найбільша кількість ризикових новобудов у:

Голосіївському – 75 % від загальної кількості новобудов у цьому районі,

Шевченківському – 65% від кількості об’єктів у районі,

Солом’янському районі – 70%.

Без необхідних ліцензій на виконання будівельних робіт:

17 об’єктів (3% від загальної кількості новобудов),

174 (42%) новобудови будують на землях без відповідного цільового призначення або без сформованої земельної ділянки,

112 новобудов (27%) будують без оформлення дозвільних документів ДАБІ,

132 (20%) мають податковий борг.

Всього до процесу будівництва залучено 675 компаній: замовник будівництва, проектувальник об’єкту, підрядна організація та девелопер, під брендом якого новобудова рекламується.

Серед них 523 мають судові справи, 352 фігурують у кримінальних справах, 76 мають виконавчі провадження. Більшість судових справ стосуються відмивання грошових коштів, заниження бази оподаткування, фіктивне підприємництво, незаконного залучення грошових коштів від населення та визнання протиправних рішень контролюючих органів (ДАБІ).

Протягом 2019 року в Україні з’явилося 482 нові об’єкти нерухомості. Протягом року завершили і здали в експлуатацію 463 новобудови, а в 603-х – додалися нові секції.

Як змінювалася вартість житла в новобудовах в 2019 році:

від початку року середня вартість квадратного метра подорожчала на $72, або 13,5%;

у гривні ціни демонструють спад на 4,6% через вплив курсу долара;

найбільше новобудови подорожчали в Сумській області - на 36,7%. Якщо в січні квадратний метр коштував $330, то в кінці року – $452;

у Миколаївській подорожчання склало 35,5%;

у Хмельницькій – 23,2%;

не подорожчало житло в доларовому еквіваленті тільки в Херсонській області.

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