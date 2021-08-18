«Приватбанк» через «Голос України» вручив Коломойському і Боголюбову ізраїльські позови

Коломойський та Боголюбов безпосередньо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «Приватбанку»

«ПриватБанк» у газеті «Голос України» повідомив про вручення ізраїльських позовів ексвласникам банку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову у справі Банку Дисконт.

Як зазначили в установі, згідно з рішенням ізраїльського суду від 26 квітня 2021 року, банк публікує повідомлення в газеті «Голос України» для вручення ізраїльського позову в Україні Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, а також іншому відповідачу В’ячеславу Карташову (давня довірена особа Коломойського та Боголюбова, наразі обіймає посаду директора департаменту юридичного супроводу в ПАТ Укрнафта) відповідно до Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

«Хоча пану Коломойському і пану Боголюбову вже був належним чином вручений позов в Ізраїлі, і в рамках їх і пана Карташова попередніх спроб уникнути вручення позову в Україні, банк приймає ці подальші заходи для усунення будь-яких аргументів з їх боку про те, що позов був їм належним чином вручений, і забезпечити правосуддя ізраїльського суду щодо їх незаконних дій», – зазначає «ПриватБанк».

Нагадаємо, уряд схвалив стратегію «Приватбанку» з трьома варіантами приватизації.

Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний «Приватбанк» може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

Також у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».

У грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав «Приватбанк» юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов безпосередньо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «Приватбанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.