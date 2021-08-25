Справа «Приватбанку»: суд у США відхилив клопотання Коломойського

Американський суд задовольнив клопотання «Приватбанку» та виніс наказ про збереження активів

Канцлерський суд США у штаті Делевер відхилив клопотання відповідачів (колишніх власників «Приватбанку») про припинення розгляду справи за позовом банку, в якому відповідачі заявляли, що справа нібито має розглядатись судами України (forum non conveniens). Про це повідомив «Приватбанк».

Уточняється, що згідно з рішенням, Канцлерський суд продовжить розгляд справи № 2019-0377-JRS за цивільним позовом АТ КБ «Приватбанк» проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших юридичних та фізичних осіб щодо стягнення збитків.

«Приватбанк» вітає рішення суду, яким клопотання про припинення розгляду справи на підставі forum non conveniens було відхилено повністю та очікує на встановлення швидкого графіку подальшого розгляду справи. Розгляд справи продовжується, тепер суд перейде до вирішення низки проміжних процесуальних питань, що наблизить справу до судового засідання по суті», – йдеться у повідомленні.

Також суд задовольнив клопотання «Приватбанку» та виніс наказ про збереження активів (status quo order), яким наклав заборону на будь-які дії поза межами звичайної господарської діяльності з різноманітними активами відповідачів у США.

За словами суду, цей наказ є «гарантією надання позивачу належного забезпечення вимог на суму більше 600 млн доларів США, відшкодування яких він вимагає в рамках цього провадження». Одночасно, суд задовольнив клопотання відповідачів та призупинив провадження в окремій частині, допоки пов'язані судові процеси в Україні не будуть вирішені по суті.

Нагадаємо, у 2019 році націоналізований «Приватбанк» подав позов до колишніх співвласників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також до їх компаній позов у суді штату Делавер (США).

Банк звинувачує колишніх акціонерів у відмиванні мільярдів доларів, у тому числі і в США.

Минулого тижня «Приватбанк» через «Голос України» вручив Коломойському і Боголюбову ізраїльські позови.

Нагадаємо, уряд схвалив стратегію «Приватбанку» з трьома варіантами приватизації.

Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний «Приватбанк» може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

Також у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».

У грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав «Приватбанк» юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов безпосередньо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «Приватбанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.