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    Економіка та фінанси

    Компенсація за звільнення і зарплатні борги: українцям хочуть платити допомогу

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    Гроші на ці виплати візьмуть з ЄСВ і трудових штрафів - Компенсація за звільнення і зарплатні борги: українцям хочуть платити допомогу
    Гроші на ці виплати візьмуть з ЄСВ і трудових штрафів
    Фото з відкритих джерел

    Якщо підприємство збанкрутувало і довго не платило зарплату, його співробітники зможуть претендувати на грошову компенсацію від держави

    Співробітникам збанкрутілих підприємств хочуть виплачувати грошову компенсацію, якщо у тих залишилися борги по зарплаті. З такою ініціативою виступили в Мінекономіки.

    Такі працівники зможуть претендувати щонайменше на виплату середньої зарплати за три місяці, яку вони отримували до того моменту, як підприємство порушило справу про своє банкрутство, або як припинили трудовий договір з працівником.

    Для гарантій таких виплат держава створить спецфонд. Одним з джерел його формування стане частина сплати з ЄСВ. Другим – надходження від штрафів за порушення законодавства по ст. 265 Трудового кодексу: за виплату зарплат без ЄСВ, «в конвертах», наймання без договору та ін.

    У 2019-2020 рр. фактичні надходження за цією статтею склали 57,6 млн грн і 34,1 млн грн відповідно.

    Про розміри частини єдиного соцвнеску і про його теоретичне збільшення в документі поки мова не йде.

    У коментарі UBR.ua експерт в області трудового права, к.ю.н., доцент Світлана Кожушко таку позицію поділяє.

    «Якщо у роботодавця немає можливості виплатити зарплату – його майно продаватимуть з аукціону. А якщо воно не має цінності і може продаватися роками? Добре, що компенсація людям визначена в грошовому еквіваленті, а не в «проводах і телефонах», – говорить вона.

    Сьогодні право на компенсацію мають лише ті працівники, вимоги яких увійшли до реєстру кредиторів, як того вимагає Кодекс із процедури банкрутства. Чиновники ж пояснюють, що прості працівники виявляються в подібних ситуаціях найменш захищеними.

    Документ передбачає і додаткові витрати з держбюджету. Мова тут про розширення штату Держпраці на 250 осіб під нові цілі Кабміну.

    На що розраховувати

    У документі Мінекономіки говориться про компенсації в разі банкрутства роботодавця тільки за новими боргами, заявленим у господарських процесах із питань банкрутства.

    При цьому максимальний розмір компенсації не може перевищувати 12 мінімальних зарплат станом на 1 січня відповідного року.

    Максимальна сума компенсації не може також перевищувати і розміру трьох середньомісячних зарплат за 12 місяців, що передують місяцю, в якому порушено справу про банкрутство або припинений трудовий договір у разі звільнення працівника.

    При розрахунку, звичайно ж, будуть відштовхуватися від «білих» зарплат. Сьогодні «мінімалка», яку багато працівників офіційно отримують, становить 6 тис. Грн.

    Отож якщо в 2022 році відносно компанії почнеться процес з питань банкрутства, то розраховувати можна буде максимум на 18 тис. грн.

    За даними Мінекономіки, обсяг щорічної потреби в підтримці системи гарантування виплати зарплатної заборгованості підприємств-банкрутів може становити до 50 млн грн.

    За даними Мін'юсту загальний обсяг зобов'язань, невиконаних роботодавцями, за якими було розпочато процедуру банкрутства, в 2019-2020 рр. склав 21,4 млн грн і 49,6 млн грн відповідно.

    Експертка з трудового права Тетяна Пашкіна припустила, що ці самі 50 млн грн – орієнтовний обсяг всіх нових боргів підприємств перед співробітниками, накопичених якраз після запуску процедури банкрутства.

    «Хто буде давати гроші? Припускаю, що знову будуть «трусити» Пенсійний фонд. По-друге, хто буде цими засобами опікуватися? І яким буде територіальний розподіл компенсації? Питання і в тому, чи будуть пільги для погашення заборгованості? Чи будуть в першу чергу платити гроші багатодітним матерям?», – цікавиться Пашкіна.

    Як можна буде отримати компенсацію

    Для отримання компенсації працівник повинен буде звернутися в Держпраці протягом трьох місяців після включення заявки до реєстру вимог кредиторів до боржника. Порядок компенсації в разі неплатоспроможності роботодавця буде встановлювати Кабмін.

    Суму компенсації в межах певних норм виплатить Держпраці. Світлана Кожушко впевнена, що чекати такої компенсації доведеться «невідомо скільки».

    Пашкіна ж передбачає, що таких звернень по боргах буде мало. Головна причина – складність законопроєкту.

    «Без юриста або юридичної освіти розібратися люди просто не зможуть. І навіть не будуть здогадуватися, що у них є хоч якісь можливості «відновити зарплатну справедливість», – вважає експертка.

    Інші суми грошових вимог працівника, що перевищують певний максимальний розмір компенсації, будуть задовольняти в порядку черговості, передбаченої Кодексом за процедурами банкрутства.

    Питання таких компенсацій дійсно назріло. Багато людей вже і надії не мають, що їм щось колись компенсують, коли їх підприємства знаходяться на стадії банкрутства або збанкрутувало недавно.

    Проте такі борги – один із головних чинників впливу на трудову міграцію.

    Нагадаємо, раніше стало відомо. що українці мають право обирати порядок виплати пенсії – отримувати її на пошті, у банківському відділенні або з доставкою додому.

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    Теги: Кабмін гроші Мінекономіки держава Пенсійний фонд майно пільги звільнення
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    Компенсація за звільнення і зарплатні борги: українцям хочуть платити допомогу