Програма сталого розвитку «Метінвесту» посіла перше місце у конкурсі ООН

Метою програми було допомогти різним містам України підготувати нове покоління управлінців

Проєкт Групи «Метінвест» по створенню системи навчання для муніципалітетів, реалізований у рамках програми сталого розвитку, посів перше місце в конкурсі Глобального договору ООН «Партнерство заради сталого розвитку-2020» у категорії «Економічний розвиток». Про це повідомили у пресслужбі Групи «Метінвест».

«Метінвест» розробив систему навчання для муніципалітетів, яка називається програма МРА (Master of Public Administration). Цей проєкт – частина корпоративної соціальної відповідальності Групи.

Мета програми – допомогти різним містам України підготувати нове покоління управлінців, які зможуть ефективно управляти бюджетом, залучати інвестиції, реалізовувати проєкти для розвитку місцевих громад і підвищення якості життя городян.

Як відзначають організатори, перемога у конкурсі означає, що керівництво і співробітники компанії дотримуються цілі сталого розвитку і проводять соціальні кампанії, які змінюють світ на краще вже сьогодні.

Конкурс заснований і проводиться Компанією «Partnership for Sustainability Award» заснованої у 2018 році мережею Глобального договору ООН в Україні. Її завдання – просувати цілі сталого розвитку та сприяти партнерству між бізнесом, бізнес-асоціаціями, урядом, громадянським суспільством і академічними установами.

У конкурсі представлено п'ять категорій: «Суспільство», «Планета», «Світ», «Економічний розвиток» і «Боротьба з Covid-19».

Проєкти оцінювало міжнародне журі з представників мережі ГД ООН у Кенії, Канаді, ОАЕ, Швейцарії та Ліхтенштейні, а також компанії S&P Dow Jones Indices, відомої своїми індексами Dow Jones і S&P 500 у сфері ESG (Environment, Social, Governance – екологічне, соціальне і Корпоративне управління).

Крім перемоги у конкурсі, «Метінвест» отримав високу оцінку за якість управління людським капіталом, охорону праці та промислову безпеку, а також взаємодія з місцевими громадами. У рейтингу ESG «Метінвест» зайняв 9-е місце серед 140 світових металургійних компаній.

Взяти участь в голосуванні можна на сайті MC.today.

Нагадаємо, що «Метінвест» увійшов до топ-10 світових компаній за версією Sustainalytics.