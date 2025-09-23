Програма «єОселя»: українці з початку року взяли кредитів на понад 9 млрд грн

Загалом від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 970 кредитів на суму 33,5 млрд грн

З початку року українці отримали 5,1 тис. пільгових іпотек

Згідно з даними Міністерства економіки, з початку 2025 року 5130 українців скористалися державною програмою «єОселя», отримавши пільгові кредити на загальну суму 9,4 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

За минулий тиждень, за даними Мінекономіки, було видано 186 кредитів на суму 340,4 млн грн. З них кредити під 3% отримали 92 особи, з яких 69 військовослужбовців та представників сектору безпеки, 12 медиків, 8 педагогів та 3 науковців.

Як зазначає Мінекономіки, кредити під 7% отримали 94 особи, зокрема 65 громадян, які не мають власного житла, 21 внутрішньо переміщена особа та 8 ветеранів.

Найбільше кредитів було надано у Київській області (56), місті Києві (54) та Івано-Франківській області (16). За типом нерухомості, 93 кредити надано на первинному ринку, з яких 31 — на об’єкти, що будуються, а 62 кредити – на придбання житла на вторинному ринку.

Загалом від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 970 кредитів на суму 33,5 млрд грн.

Нагадаємо, 1,23 трлн грн кредитів видано фінансовими установами станом на початок серпня цього року. Це на 15% більше, ніж рік тому, й на 26% більше, ніж до початку повномасштабної.