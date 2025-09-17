Головна Світ Соціум
Поляки шукають безпечне житло за кордоном після атаки РФ: які країни обирають

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
колаж: glavcom.ua

Попит на закордонну нерухомість серед поляків значно зріс після атаки російських дронів

Після нещодавнього вторгнення російських дронів на територію Польщі, громадяни країни почали активно шукати житло за кордоном. Найбільш популярними напрямками стали Іспанія та Болгарія. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza, пише «Главком».

Іспанія – на перший план виходить безпека і доступність

Власник іспанського агентства нерухомості Colores Славомір Ставарчик зазначив, що після 10 вересня кількість запитів на житло зросла втричі. Люди, які раніше думали про покупку нерухомості в Іспанії, тепер активно переходять до дій.

Ставарчик пояснює це тим, що для поляків, особливо тих, хто живе в Кракові, ціни на квартири в Іспанії виглядають більш привабливими порівняно з польським ринком.

Вартість студії в Кракові може досягати 1 млн злотих, тоді як за ці гроші в Іспанії можна придбати хорошу квартиру за ціною близько €230 тис. Багато покупців розглядають житло в Іспанії не лише як можливість змінити обстановку, а й як інвестицію в майбутнє, зокрема на острові Майорка.

Болгарія – доступний варіант для менш заможних

Власник агентства нерухомості GoESTE Міхал Сподимек підтвердив, що після атаки російських дронів інтерес до нерухомості за кордоном різко зріс. Зокрема, Болгарія стала привабливим варіантом для багатьох поляків, які хочуть мати «план Б» і шукати більш доступне житло.

Сподимек пояснив, що Болгарія пропонує найкраще співвідношення ціни і якості, а також є найбільш доступним варіантом серед інших країн Європи. За ціною можна знайти житло біля моря всього за тисячу євро.

Болгарія також приваблива через свій потенціал стати частиною єврозони, що робить інвестиції в нерухомість у цій країні вигідними.

Інші варіанти: Кіпр, Греція, Туреччина та інші

Окрім Іспанії та Болгарії, поляки також звертають увагу на Північний Кіпр, Грецію, Чорногорію, Хорватію, Туреччину та Кабо-Верде. Сподимек також радить інвестувати в нерухомість на Північному Кіпрі, де ціни значно нижчі, ніж у грецькій частині острова, а політична ситуація дає більше свободи для інвесторів.

Для тих, хто готовий витратити більше, доступні можливості придбати нерухомість у країнах Середземномор’я, включаючи Туреччину та Грецію, з більш високим бюджетом, що дозволяє вибирати з більш широкого асортименту об'єктів.

Попит на закордонну нерухомість серед поляків значно зріс після атаки російських дронів. Багато громадян Польщі шукають нові можливості для інвестицій, а також безпечніші місця для життя в умовах неспокійної ситуації на сході Європи.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські загарбники атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Раніше повідомлялося, що уламки російського «шахеда» впали на житловий будинок. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

До слова, дрон, який був помічений у понеділок, 15 вересня, над урядовими будівлями на вулиці Парковій і над Бельведерським палацом у Варшаві запустили 21-річний українець і 17-річна громадянка Білорусі.

