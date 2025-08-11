Головна Гроші Особисті фінанси
Програма єОселя: названо категорії українців, які отримали дешеві кредити на житло від держави

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Минулого тижня банки надали 146 іпотечних кредитів на суму 277 млн грн
Від старту програми вже було видано 18 840 кредитів на суму понад 31,4 млрд грн

З початку 2025 року 4 тисячі українців скористалися програмою єОселя й загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 7,3 млрд грн. Про це, як пише «Главком», повідомили в Кабміні.

За минулий тиждень, як зазначається, громадянам було видано 146 кредитів на суму 277 млн грн.

Кредити під 3% отримали:

  • 55 військовослужбовців та представників сектору безпеки;
  • 9 медиків;
  • 3 педагоги;
  • 5 науковців.

Кредити під 7% отримали:

  • 60 українців без власного житла;
  • 11 ВПО;
  • 3 ветерани.

Найбільше кредитів було надано у Київській області (46), місті Києві (19), Львівській та Івано-Франківській областях (по 13 відповідно).

Повідомляється, що 91 українець отримав кредит на житло першого продажу, з яких 20 — об’єкти на стадії будівництва. Ще 55 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 18 840 кредитів на суму понад 31,4 млрд грн.

