Програма єОселя: названо категорії українців, які отримали дешеві кредити на житло від держави

Від старту програми вже було видано 18 840 кредитів на суму понад 31,4 млрд грн

З початку 2025 року 4 тисячі українців скористалися програмою єОселя й загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 7,3 млрд грн. Про це, як пише «Главком», повідомили в Кабміні.

За минулий тиждень, як зазначається, громадянам було видано 146 кредитів на суму 277 млн грн.

Кредити під 3% отримали:

55 військовослужбовців та представників сектору безпеки;

9 медиків;

3 педагоги;

5 науковців.

Кредити під 7% отримали:

60 українців без власного житла;

11 ВПО;

3 ветерани.

Найбільше кредитів було надано у Київській області (46), місті Києві (19), Львівській та Івано-Франківській областях (по 13 відповідно).

Повідомляється, що 91 українець отримав кредит на житло першого продажу, з яких 20 — об’єкти на стадії будівництва. Ще 55 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 18 840 кредитів на суму понад 31,4 млрд грн.

