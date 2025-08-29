Німеччина повертається до будівництва «панельок»
Бетонні багатоквартирні будинки колись домінували в містах колишньої Східної Німеччини, і тепер країна повертається до подібної забудови
На тлі гострої нестачі доступного житла, яка оцінюється в 1,9 млн одиниць, Німеччина знову звертається до масового збірного житла. Як пише «Главком», про це повідомляє Bloomberg, зазначаючи, що німецькі чиновники та будівельники переосмислюють підхід до «платенбау» (панельних будинків), які асоціюються з епохою НДР, але тепер розглядаються як ефективне рішення для швидкого та доступного будівництва.
Новий міністр житлового будівництва Німеччини Верена Губертц заявляє, що стандартизація будівництва є ключем до вирішення кризи. Її мета – скоротити середню вартість будівництва нових будинків удвічі.
Проте, незважаючи на переваги, галузь стикається з проблемами. Поки що лише кілька німецьких компаній здатні виробляти елементи у необхідних масштабах, а для масового впровадження потрібна складна логістична мережа.
Ще одна перепона – негативна реакція архітекторів і загалом містян, у котрих такий підхід асоціюється з Plattenbau, типовими панельками радянської епохи: дешевими, утилітарними, в яких естетика відходить на другий план.
«Окрім значних початкових витрат для будівельників, ідея стандартизації будинків також зіткнулася з негативною реакцією з боку мешканців, стурбованих естетикою збірних будівель. Заводські споруди мають певну проблему з іміджем, оскільки ця техніка часто асоціюється з дешевими, утилітарними та тимчасовими будівлями»,– пояснює видання.
Після Другої світової війни Німецька Демократична Республіка використовувала збірне будівництво у величезних масштабах. У розділеній країні виник сильний дефіцит житла, з колишніх німецьких територій до ФРН і НДР прибули 12 мільйонів біженців.
«Сьогодні Німеччина знову переживає кризу доступного житла. Хоча потреба менш гостра, ніж після Другої світової війни, обсяги будівництва вищі за попит. У період з 1950 по 1970 рік щорічно зводилося понад 600 тис квартир. З 2000 по 2020 рік середній показник знизився до 245 тис. Зовсім недавно зростання цін на матеріали та вищі витрати на фінансування посилили тиск на забудовників», – йдеться у матеріалі.
Німеччина виділяє 2 мільярди євро на підтримку доступного житла, а також впроваджує нові екологічні стандарти, які заохочують використання таких технологій. За даними Федерального статистичного управління, у 2021 році обсяг збірних будівель зріс на 5% порівняно з попереднім роком, що свідчить про зростання інтересу до цієї технології.
До слова, ціни на житло у Німеччині знову зростають, але багато експертів вважають: зараз все ще добрий час для покупки у країні. За даними ЗМІ, при місячному доході у 2 тис. євро у Німеччині цілком можна дозволити собі кредит із виплатами близько 630 євро на місяць.
