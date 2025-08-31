Головна Країна Суспільство
Розрахувався з боргами і задоволений. Полонений окупант обурив заявою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Анатолій приїхав убивати українців за гроші
фото: скріншот із відео

Солдат ворожої армії заявив, що після війни Україна та Росія мають залишитися «типу друзями»

Полонений окупант на ім’я Анатолій – колишній громадянин Киргизстану. Російський паспорт він отримав зовсім нещодавно, та одразу зголосився до війська, щоб владнати грошову скруту. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Ми – Україна».

Гроші 22-річному окупанту справді заплатили, 800 тисяч рублів. Із боргами вдалося розплатитися. Тож він відверто зізнається – задоволений. Молодого чоловіка анітрохи не бентежить, що йому віддячили за вбивство мирних українців.

«Не дарма ходив, виходить так», – каже Анатолій.

Окупант також заявив, після війни Україна та Росія мають залишитися «типу друзями».

«Таке можливо, бо я коли в полоні був, зрозумів, що українці не особливо злі. Не такі, як про них розповідають. Наприклад, ті, до яких я у полон потрапив, зі мною навіть останньою водою поділилися», – пояснив Анатолій.

Раніше журналіст Володимир Золкін розповів, що росіяни у полоні не спілкуються, не діляться один із одним своїми думками, бо їм заважає страх.

Нагадаємо, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Раніше полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

Також журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко, котрий після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян, поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.

