Розрахувався з боргами і задоволений. Полонений окупант обурив заявою

Солдат ворожої армії заявив, що після війни Україна та Росія мають залишитися «типу друзями»

Полонений окупант на ім’я Анатолій – колишній громадянин Киргизстану. Російський паспорт він отримав зовсім нещодавно, та одразу зголосився до війська, щоб владнати грошову скруту. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Ми – Україна».

Гроші 22-річному окупанту справді заплатили, 800 тисяч рублів. Із боргами вдалося розплатитися. Тож він відверто зізнається – задоволений. Молодого чоловіка анітрохи не бентежить, що йому віддячили за вбивство мирних українців.

«Не дарма ходив, виходить так», – каже Анатолій.

Окупант також заявив, після війни Україна та Росія мають залишитися «типу друзями».

«Таке можливо, бо я коли в полоні був, зрозумів, що українці не особливо злі. Не такі, як про них розповідають. Наприклад, ті, до яких я у полон потрапив, зі мною навіть останньою водою поділилися», – пояснив Анатолій.

