«Слухайте, люди, треба працювати!» Посол розповіла, як українські біженці адаптуються в Ірландії

Герасько зазначила, що частина українців активно адаптується, вивчає мову та шукає роботу, але є ті, хто не хоче цього робити

Лариса Герасько: «Допомога не буває вічною. Це має кожен усвідомлювати»

Посол України в Ірландії Лариса Герасько в інтерв'ю «Главкому» заявила, що українські біженці в цій країні мають усвідомити, що державна допомога не буде вічною, і що треба працювати.

Герасько зазначила, що частина українців активно адаптується, вивчає мову та шукає роботу, але є й ті, хто «просто не хоче нічого робити». За її словами, більшість переселенців – це жінки з дітьми, і вони працюють переважно неповний день, хоча деякі мають повну зайнятість.

Посол прокоментувала повідомлення про зменшення допомоги. Вона підтвердила, що Ірландія скорочує підтримку: з березня 2024 року безкоштовне житло надається лише на 90 днів, також дещо зменшилися соціальні виплати.

Герасько спростувала поширену інформацію про нібито 5,7 тисячі порожніх будинків, готових для українців. Вона пояснила, що така програма існує для всіх, хто готовий відремонтувати старі будинки, але на практиці це зазвичай дуже старі та непридатні для життя споруди, розташовані в малозаселених районах. За словами посла, якби ці будинки були придатними для проживання, ірландці вже давно б їх зайняли, адже в країні існує серйозна житлова криза.

Як повідомлялося, муніципалітети Нідерландів знову б'ють на сполох щодо житла для українців. Приймальні центри переповнені вже кілька місяців, а біженцям регулярно відмовляють в наданні місця. Асоціація муніципалітетів Нідерландів (VNG) називає це «дуже критичною ситуацією» та закликає національний уряд вжити заходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NOS.

Наразі в Нідерландах є понад 97 000 муніципальних місць для житла, і «майже» всі вони зайняті. Тим часом війна не вщухає і за даними Асоціації нідерландських муніципалітетів (VNG), щотижня до Нідерландів прибувають близько трьохсот українців. Це переважно жінки та діти, але серед них є й чоловіки, які знають, що тут є робота.

Раніше «Главком» повідомляв, чому у довгостроковій перспективі міграція не зможе вирішити проблему нестачі робочої сили в Нідерландах. Про це йдеться у висновку Центрального бюро планування країни. Як пише видання NOS, за результатами 2023 року безробіття у країні трохи зменшилось порівняно з роком раніше. Рівень безробіття в четвертому кварталі становив 3,5%. За весь 2023 рік у Нідерландах було створено в середньому 173 тис. робочих місць (наймані та самозайняті особи). Більш ніж 1 з 5 робочих місць є самозайнятими. За останні дев'ять років кількість робочих місць зросла майже на 1,8 мільйони.

Згідно з аналізом інституту, що входить до структури Міністерства економіки та клімату Нідерландів, гастарбайтери можуть компенсувати дефіцит у деяких секторах, але через мовний бар'єр вони не можуть працювати у всіх секторах.