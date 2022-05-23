Ексочільниця МЗС Австрії, у якої на весіллі гуляв Путін, пішла з ради директорів «Роснефти»

У 2018 році президент Росії побував на весіллі тодішньої очільниці МЗС Австрії Карін Кнайсль

Російська державна компанія «Роснефть» отримала від колишньої глави австрійської дипломатії Карін Кнайсль заяву про відставку з посади члена ради директорів компанії, повідомляє «Интерфакс».

Як розповіли у «Роснефти», заява Кнайсль набула чинності з 20 травня. Документ також містить відмову від продовження її повноважень Кнайсль у раді директорів компанії на другий термін.

«У зв'язку з цим зверненням компанія дякує Карін Кнайсль за спільну роботу протягом останніх десяти місяців, які відрізнялися складною пандемічною та міжнародною обстановкою», - заявили у російській компанії, додавши, що розраховують на співпрацю з політикинею.

Кнайсль, яка була обрана до ради директорів "Роснефти" рік тому. Вона стала першою жінкою в цьому органі управління ПК.

Що відомо про Карін Кнайсль

Кнайсль обіймала посаду міністра закордонних справ Австрії у 2017-2019 роках. Влітку 2018 року весілля Кнайсль відвідав президент Росії Володимир Путін. Тоді світові ЗМІ оприлюднили знамениті фото, як Кнайсль танцює з Путіним. Дипломатка тоді розповіла ЗМІ, що "спонтанно" запросила на весілля колег по уряду та Путіна, який на той час перебував з візитом в Австрії, а весілля планувалося як приватний захід.

Карін Кнайсль і Путін танцюють на весіллі, фото: Bild

Нагадаємо, російські компанії почали втрачати іноземних директорів одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У випадку з державними нафтогазовими компаніями РФ ситуація ще більше ускладнилася у зв'язку з набуттям чинності з 15 травня нових санкційних обмежень Євросоюзу, згідно з якими громадяни ЄС не можуть брати участь у транзакціях з ними в третіх країнах.

Раніше екс-канцлер Німеччини Герхард Шрьодер та виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг повідомили про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів «Роснефти». Також наприкінці лютого раду директорів «Роснефти» залишили колишній президент компанії BP Роберт Дадлі та головний виконавчий директор BP Бернард Луні.

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