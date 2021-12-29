Рації замість техніки: аналітики розповіли про провалені закупівлі Міноборони

Закупівлі озброєння та військової техніки в Україні залишаються повністю секретними

Цього року Міноборони знову не встигає витратити річний оборонний бюджет відповідно до плану. У 2021 році українська армія мала отримати 421 одиницю автомобільної техніки. Проте отримає значно менше, вказує Незалежна антикорупційна комісія (Nako).

За 11 місяців в рамках державного оборонного замовлення Міноборони закупило лише 122 одиниці автотехніки. Питання щодо того, чи закуплять ще 299 машин та техніки протягом останнього місяця року, – наразі залишається відкритим.

У рамках бюджетної програми «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання»цього року також мали відремонтувати три бойові кораблі та реконструювати арсенал для боєприпасів, але станом на листопад цього не було зроблено.

Цю інформацію комісія отримала, співставивши цьогорічні плани Міноборони із тим, що відомство реально профінансувало. Цю інформацію Міноборони надало у відповідь на звернення народного депутата Ярослава Юрчишина.

«Усього за 11 місяців Міноборони закупило в рамках державного оборонного замовлення 122 одиниці автотехніки. Тому видається малоймовірним, що ще майже три сотні одиниць воно докупить за останній місяць. Є ризик того, що відомство може традиційним шляхом: якщо щось не буде закуплено вчасно, кошти можуть перенаправити на щось інше. У такому разі можна буде потім прозвітувати, що усі чи майже усі бюджетні кошти освоїли», – зазначають аналітики.

Таку вірогідність підтверджує і аналіз довідки Міноборони. Так, на початку року планувалося закупити 69 одиниць техніки зв’язку, але оплатили вже 807 одиниць. За планом, мали купити 37 безпілотних літальних апаратів, але по факту їх купили вже на 12 одиниць більше – 49,

«На жаль, яку ж саме техніку армійці так і не отримали чи які кораблі не були відремонтовані, зрозуміти неможливо. Адже закупівлі озброєння та військової техніки в Україні залишаються повністю секретними. У бюджетній програмі закупівлі озброєння вказана лише загальна кількість очікуваних постачань військових товарів. НАКО намагалася з’ясувати, з яких причин техніки закупили значно менше, ніж планувалося. Але станом на сьогодні ми не отримали офіційної відповіді від міністерства оборони», – вказують аналітики.

При цьому за даними Державної казначейської служби України, минулого року на модернізацію озброєння та військової техніки Міноборони витратило 25,6 млрд грн., а за січень-жовтень цього року – лише 16 млрд грн.

Раніше стало відомо, скільки в української армії бойових літаків та вертольотів. Нагадаємо, Міноборони замість нових арсеналів отримало криву стіну та іржаву арматуру.