Підпільне виробництво електронних сигарет: БЕБ на Київщині вилучило товар та виробничу лінію

За оцінками експертів, вилучена продукція могла завдати значної шкоди здоров’ю споживачів, оскільки її склад та якість не відповідали жодним нормам

Загальна вартість вилученої контрафактної продукції оцінюється в майже 45 млн грн

Співробітники Бюро економічної безпеки в результаті спецоперації в Києві та Київській області ліквідували підпільне виробництво рідин для електронних сигарет. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Загальна вартість вилученої контрафактної продукції оцінюється в майже 45 млн грн.

За даними слідства, організована злочинна група обладнала на промислових потужностях цілий конвеєр з виробництва фальсифікованих рідин. Використовуючи сучасне обладнання, зловмисники виготовляли великі обсяги продукції, що повністю імітувала оригінальні рідини для електронних сигарет.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

Готову продукцію: майже 350 тис. одиниць рідин для електронних сигарет, готових до реалізації.

Сировину: велику кількість хімічних речовин, таких як ароматизатори, пропіленгліколь та нікобустери, які використовуються для виробництва рідин.

Тару та упаковку: контейнери, пляшки та інші матеріали, необхідні для фасування та продажу готової продукції.

Виробниче обладнання: лінії розливу, змішувачі та інше обладнання, яке використовувалося для виробництва контрафакту.

Крім того, у зловмисників вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, фінансову документацію та інші речові докази.

За оцінками експертів, вилучена продукція могла завдати значної шкоди здоров’ю споживачів, оскільки її склад та якість не відповідали жодним нормам. Крім того, державний бюджет недоотримав значні суми податків.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до організації та функціонування незаконного виробництва. Правоохоронці розглядають можливість пред’явлення підозр за частиною 2 статті 28 та частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне виробництво та обіг підакцизних товарів.

Це вже не перший випадок виявлення підробленої продукції на українському ринку. Разом з тим, масштаби цього виробництва свідчать про системну проблему, яка потребує комплексного вирішення.

Раніше повідомлялося, що детективи БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро готівки у постачальника харчування Міноборони. Повідомляється, що кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля, походження цих грошей жінка пояснити не змогла.