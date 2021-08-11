Регулятор погодив підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці»

Наразі залишилося лише зареєструвати наказ про підвищення тарифів у Мін'юсті

Найбільше підвищення тарифів торкнеться олігарха Ріната Ахметова

Держрегуляторна служба погодила підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці» у два етапи, що у 2021 році принесе їй 10 млрд грн. Про це повідомив у Facebook член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

Раніше відповідні зміни погодили Мінфін і Мінекономіки. Наразі залишилося лише зареєструвати наказ у Мін'юсті.

Лещенко зауважив, що найбільше підвищення торкнеться олігарха Ріната Ахметова: 3,2 млрд грн для «Метінвесту» і 1 млрд грн для ДТЕК. Так, на перевезення залізної руди тариф зросте з 1 вересня 2021 року на 8%, з 1 січня 2022 року на 20,4%.

На перевезення агропродукції з 1 вересня 2021 року на 8%, а з 1 січня 2022 року – на 6%. Також збільшується тариф на порожній пробіг.

За словами Лещенка наглядова рада «Укрзалізниці» ще рік тому виступила з ініціативою зміни тарифів, коли ціни на залізну руду лише почали зростати. Проте рішення блокувалося лобістами на рівні Держрегуляторної служби.

До слова, аграрії не проти підвищення тарифів на перевезення, якщо ці гроші будуть вкладені у розвиток «Укрзалізниці».

Як відомо, у найближчі місяці «Укрзалізницею» керуватиме тимчасовий голова правління за підтримки спеціального антикризового штабу,

Нагадаємо, минулого тижня РНБО доручила Кабінету міністрів покласти обов'язки голови правління «Укрзалізниці» на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Як відомо, РНБО виносило питання «Укрзалізниці» на своє засідання 30 липня. Тоді вирішили ввести тимчасове керівництво до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління. В РНБО вважають, що «Укрзалізниця» нині у критичному стані, і це загрожує нацбезпеці.