Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Рекорд за історію України. Рада збільшила видатки держбюджету на 322,6 млрд грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рекорд за історію України. Рада збільшила видатки держбюджету на 322,6 млрд грн
фото ілюстративне

Найбільше видатки збільшили для Міноборони – на 211 млрд грн

Верховна Рада проголосувала в цілому за збільшення видатків державного бюджету України 2023 року на 322,6 млрд грн. Більшість із цих коштів піде на Сили оборони України. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт №10038 про зміни до держбюджету-2023 проголосували 313 депутатів. Один утримався і 14 – не голосували.

Так, у держбюджеті збільшаться видатки на такі напрямки:

  • Міноборони на 211 млрд грн;
  • МВС на 79 млрд грн;
  • Мінсоцполітики на 16,5 млрд грн;
  • МЗС на 1,3 млрд грн;
  • Мінстратегпром на 4,3 млрд грн;
  • СБУ на 4,2 млрд грн;
  • ГУР на 2,5 млрд грн;
  • Міносвіти на 572 млн грн;
  • Держспецзв'язку на 570 млн грн;
  • Служба зовнішньої розвідки на 500 млн грн;
  • Управління державної охорони на 230,5 млн грн;
  • Міненерго на 350 млн грн.

Окрім того, видатки на БЕБ збільшаться на 253,5 млн грн. За словами Железняка, з них списали 60,5 млн і залишили тільки мінімум на заробітні плати.

Таким чином встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більші за 3,39 трлн грн, а дефіцит – більшим від 2 трлн грн.

Окрім того, 20 вересня у Верховній Раді представили державний бюджет на 2024 рік. До 1 жовтня народні депутати подавали свої пропозиції, і до 20 жовтня відбудеться перше голосування за бюджет з пропозиціями депутатів. 

Раніше повідомлялося, що Рада планує значно скоротити військовим частинам податкові надходження.

Теги: Верховна Рада бюджет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роксолана Підласа відповіла на понад 900 правок
Голова комітету з питань бюджету понад 10 годин стояла за трибуною у Раді
Сьогодні, 02:08
Уряд забере понад 100 млрд грн з місцевих бюджетів: парламент підготував рішення
Уряд забере понад 100 млрд грн з місцевих бюджетів: парламент підготував рішення
Вчора, 11:31
Норвегія спрямує оборонний бюджет на 2024 рік на підвищення потенціалу сил оборони, підтримку України та зміцнення обороноздатності країни
Норвегія збільшить оборонний бюджет, з урахуванням потреб України
4 жовтня, 18:18

Економіка

Рекорд за історію України. Рада збільшила видатки держбюджету на 322,6 млрд грн
Рекорд за історію України. Рада збільшила видатки держбюджету на 322,6 млрд грн
Для залучення інвестицій в Україну необхідне військове страхування, – бізнесмен
Для залучення інвестицій в Україну необхідне військове страхування, – бізнесмен
Нацбанк оновив курс валют на 6 жовтня
Нацбанк оновив курс валют на 6 жовтня
Молдова запровадила безкоштовний транзит газу для України
Молдова запровадила безкоштовний транзит газу для України
Голова Української аграрної конфедерації оцінив наслідки підвищення тарифів на залізничні перевезення
Голова Української аграрної конфедерації оцінив наслідки підвищення тарифів на залізничні перевезення
Уряд забере понад 100 млрд грн з місцевих бюджетів: парламент підготував рішення
Уряд забере понад 100 млрд грн з місцевих бюджетів: парламент підготував рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Що чекає на українців при повторному в'їзді до Німеччини: детальне роз'яснення
14K
«Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
13K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
11K
Суддя, яка залишила на волі ґвалтівників, звернулася до правоохоронців
11K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
8254
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту