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Уряд забере понад 100 млрд грн з місцевих бюджетів: парламент підготував рішення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Уряд забере понад 100 млрд грн з місцевих бюджетів: парламент підготував рішення
фото з відкритих джерел

Тільки до кінця поточного року планується вилучити понад 25 млрд гривень 

Народний депутат Гончаренко повідомив про прийняття бюджетним комітетом рішення по законопроекту №10037 про вилучення податку з доходу фізичних осіб (ПДФО) військових з місцевих бюджетів.

Парламентарій зазначив, що з 01.10.2023 до кінця 2023 року очікується вилучення 25,8 млрд грн, а у 2024 році – 93,7 млрд гривень. Гончаренко додав, що до Бюджетного комітету надійшло 909 правок, з яких врахували 35, відхилили 874. Серед врахованих правок:

  • ПДФО залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення), як це і зараз.
  • Відміняється реверс.
  • Громади, надходження в бюджети яких після прийняття такого рішення падають нижче рівня 2021 року – спеціальною дотацією дотягуються до рівня 2021 року.
  • Надається право селам та селищам здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном.
  • В напрями використання залишків ОМС додають лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії.

Голосування в комітеті відбулось таким чином: 21 – за, 4 – утримались, 2 – проти.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що профіцит місцевих бюджетів повинен бути переважно спрямований на армію і фінансування оборони. Місцеві бюджети отримують тільки від військових частин, що там розташовані, близько 100 млрд грн на рік, і, на його думку, необхідним є більш справедливий перерозподіл цих коштів.

Також ми писали, що перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран зазначив, що для місцевих громад є юридична можливість розмістити наявні зараз 201,8 млрд грн для підтримки ЗСУ і зберегти кошти від інфляції. За його словами, оборонний бюджет країни одразу збільшиться на 100 млрд грн. Тим більше, підкреслив, Непран, це гроші не зароблені місцевими громадами, а фронтові, зароблені військовими, ризикуючи своїм життям.

Теги: депутат Олексій Гончаренко парламент

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