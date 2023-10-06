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Голова комітету з питань бюджету понад 10 годин стояла за трибуною у Раді

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Голова комітету з питань бюджету понад 10 годин стояла за трибуною у Раді
Роксолана Підласа відповіла на понад 900 правок
фото: Ярослав Железняк

Верховна рада внесла правки щодо закону про бюджет 2023 року

У Верховній Раді України ​засідання щодо правок до закону про бюджет 2023 року тривало понад десять годин. Було розглянуто понад 900 правок. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа 10 годин і 25 хвилин стояла за трибуною у Раді як доповідачка — це рекорд безперервного перебування доповідача за трибуною.

Роксолана Підласа відповіла на понад 900 правок, залишилося розглянути ще близько 30.

Парламентарі розглядали законопроєкт №10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету на 317 млрд грн.

Ухвалення цього законопроєкту вивільнить додаткових 303 млрд гривень на безпеку і оборону з яких 211 млрд гривень підуть на ЗСУ.

У першому читанні законопроєкт підтримали 20 вересня, але до другого читання нардепи подали 1 018 правок. До кінця засідання залишилось 30 правок. Їх розглянуть 6 жовтня.

Нагадаємо, бюджетний комітет ухвалив рішення стосовно законопроєкту №10037 про вилучення податку з доходу фізичних осіб (ПДФО) військових з місцевих бюджетів.

Теги: Ярослав Железняк Роксолана Підласа рекорд бюджет депутат Верховна Рада

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