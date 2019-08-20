Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - експерт



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Ситуація з Окружним адмінсудом - це ганьба, і всі представники «зеленої» енергетики сподіваються, що президент зніме таких суддів, - Тинний

Вітчизняні суди продовжують приймати неоднозначні і суперечливі рішення навіть після зміни влади - Тинний

Рішення Окружного адміністративного суду Києва, що призвели до блокування тарифів «Укренерго» і зупинки платежів станціям відновлюваної енергетики, ведуть до відтоку інвестицій з України.

Таку думку висловив засновник і голови холдингу «Гідроенергоінвест-Акванова» Ігор Тинний. Його компанія приєдналася до апеляційного позову щодо судового рішення, що фактично зупинило виплати за «зеленим» тарифом в липні.

«Ви вкладаєте гроші в певний бізнес, і виявляється раптом, що по якомусь дзвінку суддя взмозі призупинити вам всі оплати, а у вас завтра настане дефолт по виплатах банку. Тобто, це судове свавілля, воно підриває інвестиційний клімат в будь-якій галузі», - підкреслив Тинний, коментуючи майбутнє засідання апеляційного суду.

Він зазначив, що вітчизняні суди продовжують приймати неоднозначні і суперечливі рішення навіть після зміни влади.

«Ситуація з Окружним адмінсудом - це ганьба, і всі представники «зеленої» енергетики сподіваються, що президент зніме таких суддів, яким буде встановлено довічну заборону займатися професією», - сказав Тинний.

Бізнесмен зазначив, що факт того, що якийсь суд має можливості впливати (на галузь - ред.), катастрофічно погано позначається на іміджі та інвестиційній привабливості країни.

«Підприємства ВДЕ залучили мільярди інвестицій за останні роки, галузь є флагманом і, відповідно, мені здається, що має бути знайдено рішення. Іноземні кредитори зупинилися і завмерли, чекаючи реакції української влади», - резюмував директор «Гідроінвест-Акванова».

Як повідомлялося, 21 серпня 2019 року Шостий адміністративний апеляційний суд продовжить розгляд апеляційних скарг НКРЕКП, ДП «НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» на рішення Окружного адмінсуду Києва про забезпечення адміністративного позову. Раніше Окружний адмінсуд Києва призупинив дію постанов НКРЕКП, якими затверджувався тариф на послуги НЕК «Укренерго» з передачі електроенергії і оперативно-технологічного управління. В цьому тарифі також була закладена компенсація виробникам зеленої електроенергії, що призвело до формування заборгованості перед станціями ВДЕ.