Мер Черкас розкритикував селекторні наради з урядом

Анатолій Бондаренко заявив, що на селекторних нарадах з урядом немає діалогу

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що мери міст не завжди розуміють, що відбувається на селекторних нарадах із Кабінетом міністрів.

Про це повідомляє Громадське радіо.

«Відбулось декілька селекторних нарад з Кабінетом міністрів і ми не зрозуміли, що ми, міські голови там робили. Знову кажу, що буде протистояння через введення локдауну, бо зрозуміло, що це викличе протести і невідомо як підприємці зуміють працювати. Сьогодні потрібно чітко зрозуміти, що отримують місцеві органи влади від запровадження цього локдауну, які компенсації», – сказав Бондаренко.

За його словами, на селекторних нарадах з урядом немає діалогу.

«Якщо потрібно буде знову виступити, я знову буду виступати і відстоювати думку громади», – додав Бондаренко.

Як повідомлялося 9 грудня, Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу міського голови Черкас Анатолія Бондаренка до президента Володимира Зеленського у справі захисту честі, гідності та ділової репутації.

Підставою для позову стала пресконференція глави держави 20 травня 2020 року. На ній Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про мера Черкас, заявив: «Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали – це народ, це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете».

Натомість суд першої інстанції розцінив вислови Зеленського такими, що не містять завідомо неправдивої інформації і надмірності оціночних суджень. Що стосуються, оскаржуваних фраз президента, то вони, на думку суду, висловлюють особисте, суб`єктивне ставлення глави держави.

В апеляційній інстанції Анатолій Бондаренко пояснив, що слово «бандит», яке на його адресу сказав Володимир Зеленський, робить мера в очах суспільства людиною, що здатна вчиняти чи вчиняє злочини. А з урахуванням того, що він є міським головою Черкас, такі образливі висловлювання першої особи країни впливають і на ділову репутацію та спричинили негативну критику в засобах масової інформації.

Водночас Київський апеляційний суд наголосив, що висловлювання президента у бік мера Черкас є його суб`єктивним оціночним судженням, яке не підлягає спростуванню.