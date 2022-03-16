$300 млрд Центробанку РФ зарезервовані для України

Радник Банкової розповів, скільки російських грошей буде надходити

Для України вже зарезервовано $300 млрд коштів Центробанку РФ, що є на рахунках за межами Росії. Про це заявив радник президента Олег Устенко під час телемарафону.

«У попередньому році ми з вами заробили майже $200 млрд нашого валового внутрішнього продукту – це 2,5 року життя країни. Але є $300 млрд, які вже зарезервовані для нас, – це кошти від Центрального банку Росії, які перебувають на рахунках за межами і які будуть надходити до нас. Це кошти, які додатково надходитимуть у фонд, які будуть надходити від заарештованого майна російської так званої еліти.., яке далі буде продаватися на ринку», – сказав Устенко.

За його словами, схеми продажу вже розробляються.

«Щодо частини цього майна будуть випущені так звані боргові зобов’язання, бонди... Наприклад, якщо ідеться про футбольний клуб, відомий у Англії, права на який заарештовані, то можна його зараз не продавати. Можна випустити цінні папери, бонди – придбати їх, а вже потім продати цей клуб і повернути кошти бондами. Але кошти від проданих бондів зайдуть у фонд, який формується для відновлення України», – зауважив радник Президента.

Нагадаємо, НАЗК склало список на націоналізацію майна РФ в Україні: всього 21 компанія.

Також зараз ВР готує законопроект про націоналізацію активів росіян і колаборантів.

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