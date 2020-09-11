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    У світі

    Ціна нафти Brent продовжує падати

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    Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до $37,20 за барель, втративши 0,27% - Ціна нафти Brent продовжує падати
    Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до $37,20 за барель, втративши 0,27%

    Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді впали в ціні до $39,91 за барель

    Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у п'ятницю, 11 вересня, під час торгів впали в ціні до $39,91 за барель. Про це повідомляє Bloomberg.

    За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,37%.

    При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до $37,20 за барель, втративши 0,27%.

    Як повідомлялося, ціна на нафту Brent падає нижче $40 за барель вже протягом останнього тижня.

    Нагадаємо, 8 вересня ціни на нафту продовжували знижуватися після закінчення літнього сезону в США.

    До слова, нафта дешевшає через інформацію про зниження цін Саудівською Аравією.

    31 серпня ціни на нафту зросли до максимуму за останні п'ять місяців.

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