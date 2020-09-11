Ціна нафти Brent продовжує падати



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Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до $37,20 за барель, втративши 0,27%

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді впали в ціні до $39,91 за барель

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у п'ятницю, 11 вересня, під час торгів впали в ціні до $39,91 за барель. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,37%.

При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до $37,20 за барель, втративши 0,27%.

Як повідомлялося, ціна на нафту Brent падає нижче $40 за барель вже протягом останнього тижня.

Нагадаємо, 8 вересня ціни на нафту продовжували знижуватися після закінчення літнього сезону в США.

До слова, нафта дешевшає через інформацію про зниження цін Саудівською Аравією.

31 серпня ціни на нафту зросли до максимуму за останні п'ять місяців.