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Ексглаву китайського банку засуджено до смертної кари за хабарі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ексглаву китайського банку засуджено до смертної кари за хабарі
Очільника Bank of China стратять лише в тому разі, якщо він протягом двох років скоїть злочин
фото з відкритих джерел

Зазначається, що сума отриманих хабарів посадовцем склала понад $17 млн

Суд у китайській провінції Шаньдун засудив колишнього голову Bank of China, який є одним з найбільших банків Китаю до страти за хабарництво та незаконне надання кредитів. Про це повідомляє Reuters.

Засуджений Лю Лянге очолив Bank of China 2019 року, а до цього працював у Народному банку Китаю та Експортно-імпортному банку Китаю. У 2021 році був звільнений з посади за звинуваченням у незаконній діяльності та одержанні хабарів.

В обвинувальному вироку сказано, що Лю Лянге скористався своїм становищем, щоб добитися просування по службі багатьох людей, і що сума отриманих хабарів була «особливо величезною» і склала понад 121 млн юанів ($17 млн). Також виявилося, що чоловік порушив закони, схваливши кредити на суму понад 3,32 млрд юанів, що призвело до збитків у розмірі понад 190 млн юанів.

Суд врахував той факт, що екскерівник банку зізнався у всіх злочинах і повернув більшу частину грошей. Тому йому винесено вирок із відстроченням виконання у два роки. За китайським законом це означає, що посадовця стратять лише в тому разі, якщо він протягом двох років скоїть злочин.

Антикорупційний орган Китаю останніми місяцями розгорнув кампанію з викриття порушень у фінансовому секторі, яка торкнулася високопоставлених банкірів. Раніше в жовтні до смертної кари з дворічним відстроченням виконання засудили колишнього заступника голови Центрального банку Китаю Фань Іфея. Його також звинувачували у хабарництві.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії за неповний 2024 рік було страчено рекордну кількість іноземців – трохи більше як 100.

До слова, режим верховного лідера Північної Кореї Кім Чен Ина розширив список злочинів, які вимагають смертної кари, з 11 до 16 шляхом перегляду кримінального законодавства.

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Теги: злочин банк Китай

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Ексглаву китайського банку засуджено до смертної кари за хабарі
Ексглаву китайського банку засуджено до смертної кари за хабарі
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