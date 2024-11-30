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Головнокомандувач ЗСУ при Порошенку відсудив у держави більшу пенсію

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Головнокомандувач ЗСУ при Порошенку відсудив у держави більшу пенсію
Колишній Головком не вперше судиться з Пенсійним фондом, зокрема, виграв справи у 2021-2022 роках
фото з відкритих джерел

Віктор Муженко добився перерахунку пенсійних виплат

Київський окружний адміністративний суд зобов’язав Головне управління Пенсійного фонду у Києві провести перерахунок пенсії генералу армії України і колишньому начальнику Генштабу-Головнокомандувачу ЗСУ Віктору Муженку. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, навесні 2024 року позивач звернувся до Пенсійного фонду з вимогою перерахувати його пенсію, починаючи з 1 лютого цього року. Для цього Муженко подав оновлену довідку про розмір грошового забезпечення. Однак столичне управління Пенсійного фонду відмовило військовому пенсіонеру. Це стало підставою для звернення до суду.

Як з’ясувала Феміда, Віктор Муженко одержує пенсію, відповідно до вимог закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. Також суд зазначив, що після того, як позивач подав оновлену довідку про розмір грошового забезпечення, у Пенсійного фонду виник обов’язок щодо перерахунку пенсії. Державний орган відмовив у здійсненні такого перерахунку та виплаті пенсії позивачу, що призвело до порушення його прав, наголосив суд.

Окремо Феміда стягнула зі столичного Пенсійного фонду на користь Муженка 1,2 тис. грн сплаченого судового збору.

Треба додати: колишній воєначальник не вперше судиться з Пенсійним фондом. У травні 2021 року Муженко добився нарахування та виплатити йому грошової компенсації за невикористану додаткову відпустку як учаснику бойових дій протягом 2015-2019 років.

Крім цього, у серпні 2022 року суд визнав протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України у Києві щодо обмеження пенсії Віктора Муженка максимальним розміром. Зокрема, Муженко отримував 17,6 тис. грн замість 43,8 тис. грн пенсії. Натомість суд дійшов висновків, що таке обмеження є незаконним і послався на рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, що 2 вересня 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії України Віктора Муженка з військової служби у запас у зв’язку з правом носіння військового одягу.

У 2014-2019 роках Муженко був начальником Генштабу-Головнокомандувачем ЗСУ. У той час почалася антитерористична операція на сходу України у відповідь на анексію Росією Криму та частини територій Донецької та Луганської областей при підтримку місцевих сепаратистських рухів. Також тоді відбулися перші бойові зіткнення між українською армією та регулярними збройними силами РФ поблизу Іловайська Донецької області. У підсумку багато українських солдатів потрапили в оточення і були вбиті.

В одному з інтерв’ю генерал армії Віктор Муженко звинуватив росіян у вчиненні злочину, оскільки вони «не дотрималися домовленостей щодо «зеленого коридору», яким виходили українські військовослужбовці».

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Теги: суд ЗСУ армія війна гроші Генштаб Віктор Муженко пенсія

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