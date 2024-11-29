Чи стане закордонний диплом перевагою? Президент Києво-Могилянської академії дав пораду студентам

Сергій Квіт: «Можна одержати диплом і не вміти застосувати знання»

Наявність закордонного диплому не може бути привілеєм, бо диплом, як правило, сигналізує про якість освіти, але людина все здобуває сама. Тому молоді не варто ідеалізувати будь-що, що перебуває за межами України. Таку думку у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком», висловив президент Києво-Могилянської академії та ексміністр освіти Сергій Квіт.

Він переконаний, що закордонна освіта не може бути привілеєм само по собі, тому що працедавець завжди буде шукати практично і раціонально ту людину, яка потрібна йому.

«Це стосується працедавців як в Україні, так і в будь-якій країні світу. Можна одержати диплом і не вміти застосувати знання», – зазначив Квіт.

Президент Києво-Могилянської академії вважає, що молоді люди повинні почувати себе потрібними. На його думку, це дуже емоційні речі, якщо людина може реалізуватися, розуміє, що без неї не обійдеться її рідна країна, і буде мати всі можливості, в тому числі кар'єрного росту, якщо вона включається в цю роботу. Також для молоді мають працювати соціальні ліфти, наголошує Квіт.

«Треба змінювати країну далі і робити реформи в усіх сферах. Найбільш успішна реформа після Революції Гідності – реформа децентралізації. Її треба берегти. Університетська автономія – це ідеологічно те саме, що децентралізація», – додав він.

На думку ексміністра освіти, немає ніяких особливих речей, які Україні треба вигадати, треба просто виконати свою домашню роботу.

«Україна має бути такою країною, де українець почував би себе вільною людиною. Це страшенно важливі речі. І, до речі, свобода слова, свобода вибору це перші політичні цінності, які потрібні українцям», – зауважив Квіт.

На думку президента Києво-Могилянської академії у майбутньому Україні, ймовірно, доведеться працювати не лише з тими, хто виїхав з України під час повномасштабної війни, як біженці, а й вибудовувати політику повернення в Україну українців з інших країн. Україні треба мати ширшу політику, щоб мати таку країну, де громадяни були би лояльні і мали би респект до української культури.

Нагадаємо, президент Києво-Могилянської академії та ексміністр освіти Сергій Квіт вважає, що в Україні функціонує занадто багато університетів. Квіт зазначив, що на мережу закладів вищої освіти потрібно дивитися з двох боків – національної економіки і регіонів. Вони мають різну спеціалізацію і потребують різних фахівців.

За словами колишнього міністра освіти, українцям не обов'язково їхати за кордон, аби отримати хорошу освіту. Він зазначив, що в нашій державі людина теж може одержати якісну освіту, особливо, якщо йдеться про бакалаврський рівень.