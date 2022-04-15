Після 4 травня на Росію чекає дефолт. Експерти назвали умову

Якщо РФ не погасить облігації протягом пільгового періоду, який добігає кінця 4 травня, на неї може чекати дефолт

Контракти на облігації не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів США

Якщо до 4 травня Росія відмовиться провести виплати за державними облігаціями у твердій валюті замість рубля, на неї чекає дефолт. Про це повідомляється у заяві міжнародного рейтингового агентства Moody's.

«4 квітня Росія здійснила платежі за двома облігаціями з терміном погашення у 2022 і 2042 роках в рублях, а не в доларах США, що являє собою зміну умов платежів в порівнянні з початковими контрактами на облігації», – йдеться в повідомленні.

За визначенням агентства, у разі, якщо РФ не погасить облігації протягом пільгового періоду, який добігає кінця 4 травня, на неї може чекати дефолт.

Окрім того, у Moody's наголосили, що контракти на облігації не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів США.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати заборонили Росії платити за держборгом із заморожених рахунків.

Нагадаємо, глава Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данила Гетманцев також зазначив, що дефолт Росії за зовнішніми зобов'язаннями слід очікувати на початку травня.

Нагадаємо, у понеділок,11 квітня, низка ЗМІ поширила інформацію про те, що Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом.