Українці можуть збільшити свою пенсію на 54%: що для цього потрібно

Щоб скористатися можливістю отримати підвищену пенсію, потрібно подати звернення до Пенсійного фонду

Якщо людина працює після досягнення пенсійного віку, основний розмір пенсії збільшується

Українці, які вирішать продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, можуть значно збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього необхідно подати звернення до Пенсійного фонду для отримання виплат «з відстрочкою». Про це йдеться на «Урядовому порталі».

Якщо людина працює після досягнення пенсійного віку, основний розмір пенсії збільшується. У випадку відстрочки до 60 місяців пенсія зростатиме на 0,5% за кожен повний місяць набутого страхового стажу. Якщо ж відстрочка становить понад 60 місяців, пенсія збільшується на 0,75% за кожен повний місяць стажу.

Зокрема, при відстрочці на:

1 рік пенсія збільшиться на 6%;

на 2 роки – на 12%;

на 6 років – на 54%.

Щоб скористатися можливістю отримати підвищену пенсію, потрібно подати звернення до Пенсійного фонду. Виплати за заявою пенсіонера призначаються з першого числа місяця.

Нагадаємо, вже з листопада 2024 року пенсійні виплати збільшаться у тих пенсіонерів, хто має право на вікову надбавку. Розмір пенсії збільшиться також у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Нагадаємо, що Кабмін готує законопроєкти, які стосуються комплексної пенсійної реформи.

Як відомо, в березні 2025 року буде проведена наступна індексація пенсій.

До слова, найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисячі гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.