У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
Мета зустрічей – створення безпечного та комфортного простору для спілкування
10 січня, у Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць. Про це повідомляє Департамент соціальної політики КМДА.
Початок зустрічі: 12:00.
Адреса: вул. Бастіонна, 11.
Модеруватимуть зустріч:
Кураж Ірина Іванівна – кандидатка психологічних наук;
Бабенко Наталя Олександрівна – магістриня психології.
Мета зустрічей – створення безпечного та комфортного простору для спілкування. На них ви зможете поділитися своїм досвідом та емоціями, знайти підтримку та розуміння у своїх побратимів і посестер, отримати фахову допомогу.
Також із понеділка по п'ятницю у Київ Мілітарі Хаб можна звернутися до представника Київський міський центр зайнятості та подати заявку для отримання ваучера на безкоштовне навчання.
Цей ваучер – можливість безкоштовно пройти професійну підготовку, перепідготовку чи перекваліфікуватися за великим переліком професій та спеціальностей.
Із 10:00 до 16:00.
Адреса: вул. Бастіонна, 11 (кабінет 108).
Коментарі — 0