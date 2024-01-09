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У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць

glavcom.ua
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
На зустрічі ви зможете поділитися своїм досвідом та емоціями, знайти підтримку та розуміння у своїх побратимів і посестер, отримати фахову допомогу
фото: КМДА

Мета зустрічей – створення безпечного та комфортного простору для спілкування

10 січня, у Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць. Про це повідомляє Департамент соціальної політики КМДА.

Початок зустрічі: 12:00.

Адреса: вул. Бастіонна, 11.

Модеруватимуть зустріч:

Кураж Ірина Іванівна – кандидатка психологічних наук;

Бабенко Наталя Олександрівна – магістриня психології.

Мета зустрічей – створення безпечного та комфортного простору для спілкування. На них ви зможете поділитися своїм досвідом та емоціями, знайти підтримку та розуміння у своїх побратимів і посестер, отримати фахову допомогу.

Також із понеділка по п'ятницю у Київ Мілітарі Хаб можна звернутися до представника Київський міський центр зайнятості та подати заявку для отримання ваучера на безкоштовне навчання.

Цей ваучер – можливість безкоштовно пройти професійну підготовку, перепідготовку чи перекваліфікуватися за великим переліком професій та спеціальностей.

Із 10:00 до 16:00.

Адреса: вул. Бастіонна, 11 (кабінет 108).

Теги: психологія солдат ветеран навчання

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