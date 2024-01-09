У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць

На зустрічі ви зможете поділитися своїм досвідом та емоціями, знайти підтримку та розуміння у своїх побратимів і посестер, отримати фахову допомогу

Мета зустрічей – створення безпечного та комфортного простору для спілкування

10 січня, у Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць. Про це повідомляє Департамент соціальної політики КМДА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Початок зустрічі: 12:00.

Адреса: вул. Бастіонна, 11.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Модеруватимуть зустріч:

Кураж Ірина Іванівна – кандидатка психологічних наук;

Бабенко Наталя Олександрівна – магістриня психології.

Мета зустрічей – створення безпечного та комфортного простору для спілкування. На них ви зможете поділитися своїм досвідом та емоціями, знайти підтримку та розуміння у своїх побратимів і посестер, отримати фахову допомогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також із понеділка по п'ятницю у Київ Мілітарі Хаб можна звернутися до представника Київський міський центр зайнятості та подати заявку для отримання ваучера на безкоштовне навчання.

Цей ваучер – можливість безкоштовно пройти професійну підготовку, перепідготовку чи перекваліфікуватися за великим переліком професій та спеціальностей.

Із 10:00 до 16:00.

Адреса: вул. Бастіонна, 11 (кабінет 108).