У кількох регіонах України ввели карантин у школах: що відомо

Учні п'яти областей перейшли на дистанційне навчання

Станом на ранок 25 січня в школах окремих регіонів України ввели карантин через зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів. Зокрема, в деяких закладах освіти Хмельницької, Волинської, Київської областей, а також міст Львова та Вінниці учні перейшли на дистанційне навчання.

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Хмельницька область

Школи Нетішина та заклади позашкілля перевели на дистанційне навчання через зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей. У громаді також обмежили масові заходи.

Міський голова Олександр Супрунюк розпорядився, що учні 2-11 класів академічного ліцею, гімназій «Ерудит», «Енергія», «Гармонія», «Патріот» та вихованці закладів позашкільної освіти, зокрема Будинок дитячої творчості, клуб «Юний технік», «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді», МШ «Нетішинська школа мистецтв» з 23 по 26 січня включно мають вчитись онлайн.

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Завідувачка Нетішинського відділення держустанови «Хмельницький ОЦКПХ МОЗ» Наталія Кравчук зазначила, що найбільше хворих у віковій категорії 5-14 років.

Волинська область

На карантині з 25 січня по 2 лютого опинились всі ліцеї та гімназії міста Володимир. Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка. Він зазначив, що 4 799 учнів громади навчаються дистанційно. Серед них кількість захворілих становить 20-26 %.

У цьому регіоні з 17 по 19 січня на онлайн-навчанні вже перебувало два ліцеї, а також один клас у гімназії №17 у Луцьку.

Київська область

В Бориспільській громаді з 23 по 30 січня заклади загальної середньої освіти також перевели на дистанційну форму.

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Заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що ситуація із захворюваністю школярів Києва на ГРВІ контрольована, тож причин переводити школи в онлайн-режим немає.

Львів

В окремих класах закладів освіти №10, №67, №91 та №57 запровадили карантин. Нині у місті 12,8% хворих школярів.

«Кожна школа індивідуально вирішує, чи потрібно запроваджувати карантин, чи ні і на скільки. Наприклад, серед перших класів два можуть навчатися, а один ні. Це індивідуально. Наразі немає такого, щоб повністю школа була закрита на карантин. Йдеться про окремі класи і карантин на декілька днів, щоб перервати ланцюг захворюваності», – зазначив Андрій Закалюк.

Вінниця

У місті через зростання хворих школярів пʼять шкіл закрили на карантин. Про це повідомила заступниця директорки міського департаменту освіти Ірина Божок. Натомість в області, попри те, що захворюваність зростає, перевищення її рівня наразі немає.

Ситуація в інших регіонах

Епідеміологічного порогу досягнуто в Чернігові. Якщо показники захворюваності зростатимуть, школи міста також введуть карантин. Про це повідомив генеральний директор КП «Чернігівська міська лікарня №2» Владислав Кухар.

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Зростає кількість хворих у Житомирській області. Проте, масового карантину там не прогнозують. Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України повідомив, що обмежувальні заходи можуть вводити локально за рішенням місцевої влади або керівництва закладів освіти.

Нагадаємо, заступник Кличка розповів, чи планують у школах Києва запроваджувати карантин.

Раніше повідомлялось, що в Україні зафіксували випадок ботулізму через вживання рибних консервів. Виявили його у мешканця Фастівського району Київської області.