Центри зайнятості пропонуватимуть безробітним вакансії в ЗСУ – Міноборони

Йдеться про небойові спеціальності, але в подальшому можливе навчання від замовлення Сил оборони

В рамках вдосконалення системи рекрутингу до Збройних сил вакансії, що публікуються на robota.ua, тепер розміщуватимуть і на Єдиному порталі вакансій Державного центру зайнятості. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Вакансії пропонуватимуть безробітним людям у кожному регіоні України. Мережа регіональних та базових центрів зайнятості налічує 535 установ та підрозділів.

«Передусім це стосується небойових спеціальностей, які забезпечать повноцінне функціонування та підтримку в тилу. У подальшому буде здійснюватися підбір та професійне навчання кандидатів на спеціальності під замовлення Cил оборони», – йдеться у повідомленні.

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Відповідний документ про співпрацю підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк та директор з інновацій robota.ua Сергій Лозко. Калмикова зазначила, що за два місяці рекрутингу вакансії, що пропонуються на чотирьох партнерських платформах, отримали 40 тис відгуків.

Нагадаємо, у переліку фахівців, яких потребують військові, є багато цивільних професій. Для проведення більш цілеспрямованого призову влада хоче залучити на повну комерційні рекрутингові компанії. Вони розміщуватимуть вакансії ЗСУ у своїх базах – мовляв, так людина зможе обрати роботу у тому підрозділі, в якому хоче.