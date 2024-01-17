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Два палаци на Тернопільщині й Черкащині потрапили до Держреєстру нерухомих пам'яток

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Два палаци на Тернопільщині й Черкащині потрапили до Держреєстру нерухомих пам'яток
Фортеця у Язловці була однією з найміцніших серед оборонних споруд краю
фото: glavcom.ua

Оборонно-фортифікаційний комплекс Язловецького замку вважався «ключем Поділля»

Уряд доповнив Державний реєстр нерухомих пам’яток України двома об’єктами культурної спадщини національного значення, які розташовані на Тернопільщині та Черкащині. Відповідна постанова була ухвалена Кабінетом міністрів 16 січня 2024 року.

Так, до переліку нерухомих памʼяток увійшов палац (монастир) XVII—XVIII ст., XIX ст. у селі Язловець (Чортківський р-н, Тернопільська обл.), а також палац початку XX ст. у міста Тальне (Звенигородський р-н, Черкаська обл.).

На Тернопільщині розташована майже третина всіх фортифікаційних споруд України. Один з найпотужніших і найдавніших замків – Язловецький. Оборонно-фортифікаційний комплекс без перебільшення вважався «ключем Поділля».

Язловецький замок – один з найдавніших і найбільш укріплених на Поділлі поряд з Кам’янець-Подільським
Язловецький замок – один з найдавніших і найбільш укріплених на Поділлі поряд з Кам’янець-Подільським
фото: glavcom.ua
Два палаци на Тернопільщині й Черкащині потрапили до Держреєстру нерухомих пам'яток фото 1
фото: glavcom.ua

Довгий час замком володів відомий польський магнат. Він пожертвував ним під монастир і жіночу школу. За часів Радянського Союзу в стінах колишнього замку розмістили лікарню, після чого її переобладнали в санаторій, який діє і зараз. Нині на території колишньої твердині відродили монастир, біля якого можна прогулятися у доглянутому парку.

Фортеця змогла встояти під натиском військ самого легендарного гетьмана – Богдана Хмельницького, адже твердиня була зведена в сприятливому місці, в оточенні звивистої річки
Фортеця змогла встояти під натиском військ самого легендарного гетьмана – Богдана Хмельницького, адже твердиня була зведена в сприятливому місці, в оточенні звивистої річки
фото: glavcom.ua
Два палаци на Тернопільщині й Черкащині потрапили до Держреєстру нерухомих пам'яток фото 2
фото: glavcom.ua

Романтичний мисливський замок Шувалових на околиці Тального – гідна альтернатива західноукраїнським замкам для тих, хто не хоче далеко їхати від Києва.

Мисливський замок-палац Шувалових у місті Тальне Черкаської області
Мисливський замок-палац Шувалових у місті Тальне Черкаської області
фото з відкритих джерел

Цей мисливський замок був продуманий до дрібниць: від системи кондиціонування повітря для комфорту взимку та влітку, до підземних ходів для непомітності прислуги панів та графів. За радянських часів у замку були технікуми, опісля – музей хліборобства.

Зауважимо, Кабмін також затвердив перелік пам’яток, які виключаються зі списку пам’ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, у зв’язку з їх внесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України – йдеться про палац у селі Яблунівка на Тернопільщині та мисливський замок у місті Тальне на Черкащині.

Раніше повідомлялося, що суд зобов'язав УПЦ МП повернути державі палац Терещенків на Житомирщині.

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Теги: Кабмін Тернопільщина Черкащина культурна спадщина

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Два палаци на Тернопільщині й Черкащині потрапили до Держреєстру нерухомих пам'яток
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