Кар'єрні можливості з високою оплатою: Топ-10 затребуваних професій в Україні

Деякі роботодавці готові платити до 70 тисяч гривень на місяць

У базі даних Державної служби зайнятості станом на травень 2023 року зареєстровано 36 тисяч вакансій. Деякі роботодавці готові платити до 70 тисяч гривень на місяць. Про це повідомляє пресслужба Державного центру зайнятості.

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Вакансії, які найбільше подаються до служби зайнятості роботодавцями для працевлаштування

кваліфіковані робітники з інструментом - 22% всіх поданих вакансій (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, пекар, слюсар-електрик);

робітники з обслуговування устаткування та машин - 17% (водій, тракторист-машиніст с/г виробництва, токар, оператор заправних станцій, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана);

професіонали - 15% (вчитель, вихователь, фармацевт, інженер, лікар, психолог, інженер з охорони праці);

працівники сфери торгівлі та послуг - 13% (продавець, кухар, охоронник, офіціант, соціальний робітник, перукар, молодша медична сестра).

Топ-10 найбільш затребуваних робітничих професій за даними бази вакансій служби зайнятості

водій (1 752 вакансії);

швачка (1 548 вакансій);

продавець продовольчих / непродовольчих товарів (1 169 вакансій);

кухар (827 вакансій);

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (509 вакансій);

електрогазозварник (346 вакансій);

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (333 вакансії);

токар (301 вакансія);

слюсар-сантехнік (298 вакансій);

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (296 вакансій).

Середня заробітна плата вакансій, зареєстрованих у Державній службі зайнятості на початку травня, складала 11 тисяч гривень. У сфері торгівлі та послуг середня зарплата становила 12 тисяч гривень, для кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств - 8 тисяч гривень, для кваліфікованих робітників з інструментом - 11 тисяч гривень, а для робітників, які обслуговують устаткування та машини, - 12 тисяч гривень.

При цьому, у базі даних Державної служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою. До них входять:

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ливарник металів та сплавів - 70 тис. грн;

слюсар-інструментальник - 60 тис. грн;

коваль на молотах і пресах - 50 тис. грн;

слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин - 50 тис. грн;

водій - 50 тис. грн;

машиніст бульдозера - 46 тис. грн;

кухар - 45 тис. грн;

тракторист - 43 тис. грн;

токар - 40 тис. грн.

«Слід зазначити, що високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань або за роботу в особливих умовах», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в центрі, однією з основних проблем на ринку праці є професійно-кваліфікаційний дисбаланс та окремі відмінності між попитом та пропозицією робочої сили. Зараз найбільший попит серед роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників робітничих професій. Водночас серед безробітних зареєстрованих осіб 43% мають вищу освіту, а в деяких великих містах цей показник сягає до 60% і більше. Цікаво, що кількість безробітних колишніх керівників, професіоналів та фахівців втричі перевищує кількість відповідних вакансій.