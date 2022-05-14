Шахраї придумали нові схеми виманювання грошей: як вберегтися

Шахрайські посилання також можуть надсилатися з метою викрадення персональних даних

Нацбанк попередив громадян про нові шахрайські способи виманювання коштів

Національний банк попередив українців про дві актуальні схеми шахрайства у воєнний час. Це «посередницькі» послуги від шахраїв та SMS-повідомлення про надходження платежу. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

«Посередницькі» послуги від шахраїв

Шахраї пропонують нібито посередницькі послуги з отримання гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. За такі послуги просять «комісію».

Потрібно пам'ятати, що виплати гарантованого відшкодування здійснюються лише через банки-агенти Фонду, які підключені до Автоматизованої системи виплат. Перелік банків-агентів за посиланням.

Виплату гарантованого відшкодування можна отримати:

офлайн, звернувшись до відділення одного з банків-агентів з паспортом та ІПН;

онлайн. Три банки агенти здійснюють дистанційні виплати: «Приватбанк», «Укргазбанк» та «Південний».

SMS-повідомлення про надходження платежу

Це вже класична схема, яка з усім тим досі є дуже розповсюдженою. Шахраї розсилають SMS-повідомлення клієнтам банків про нібито надходження платежу на рахунок. Такі SMS-повідомлення містять фішингові посилання.

Не можна переходити за посиланнями – через них шахраї можуть заволодіти картковими реквізитами.

Шахрайські посилання також можуть надсилатися з метою викрадення персональних даних та зараження пристроїв вірусом.

Крім повідомлень, аферисти можуть надіслати шкідливі посилання у месенджер та на e-mail.

Поради, які допоможуть уберегтися від фішингу:

завжди перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів;

якщо все ж необхідно перейти на сайт банку чи іншої організації, адресу якого ви отримали в посиланні, то краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.

Нагадаємо, від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну кіберполіцейські викрили 106 осіб на вчиненні шахрайства в інтернеті. За вказаними фактами відкрито кримінальні провадження.