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    Економіка та фінанси

    Шахраї придумали нові схеми виманювання грошей: як вберегтися

    Шахрайські посилання також можуть надсилатися з метою викрадення персональних даних - Шахраї придумали нові схеми виманювання грошей: як вберегтися
    Шахрайські посилання також можуть надсилатися з метою викрадення персональних даних
    фото з відкритих джерел

    Нацбанк попередив громадян про нові шахрайські способи виманювання коштів

    Національний банк попередив українців про дві актуальні схеми шахрайства у воєнний час. Це «посередницькі» послуги від шахраїв та SMS-повідомлення про надходження платежу. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

    «Посередницькі» послуги від шахраїв

    Шахраї пропонують нібито посередницькі послуги з отримання гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. За такі послуги просять «комісію».

    Потрібно пам'ятати, що виплати гарантованого відшкодування здійснюються лише через банки-агенти Фонду, які підключені до Автоматизованої системи виплат. Перелік банків-агентів за посиланням.

    Виплату гарантованого відшкодування можна отримати:

    • офлайн, звернувшись до відділення одного з банків-агентів з паспортом та ІПН;
    • онлайн. Три банки агенти здійснюють дистанційні виплати: «Приватбанк», «Укргазбанк» та «Південний».

    SMS-повідомлення про надходження платежу

    Це вже класична схема, яка з усім тим досі є дуже розповсюдженою. Шахраї розсилають SMS-повідомлення клієнтам банків про нібито надходження платежу на рахунок. Такі SMS-повідомлення містять фішингові посилання.

    Не можна переходити за посиланнями – через них шахраї можуть заволодіти картковими реквізитами.

    Шахрайські посилання також можуть надсилатися з метою викрадення персональних даних та зараження пристроїв вірусом.

    Крім повідомлень, аферисти можуть надіслати шкідливі посилання у месенджер та на e-mail.

    Поради, які допоможуть уберегтися від фішингу:

    • завжди перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів;
    • якщо все ж необхідно перейти на сайт банку чи іншої організації, адресу якого ви отримали в посиланні, то краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.

    Нагадаємо, від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну кіберполіцейські викрили 106 осіб на вчиненні шахрайства в інтернеті. За вказаними фактами відкрито кримінальні провадження.

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    Теги: росія окупанти шахрайство Національний банк банк війна гроші Україна послуги окупація НБУ #stoprussia
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    Шахраї придумали нові схеми виманювання грошей: як вберегтися