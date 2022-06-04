У Тюмені палає будівля автобази обласної думи (відео)

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 1500 м2

У Тюмені палає триповерхова будівля автобази обласної думи. Із боксів евакуйовано близько 30 транспортних засобів, повідомляють російські ЗМІ.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 1500 м2, вони ще продовжують гасити вогонь. До місця приїхали 20 одиниць техніки та 70 працівників регіонального МНС.

Автобаза розташована у самому центрі Тюмені. Біля місця пожежі розташована ще одна важлива для регіону будівля – виправна колонія №1.

Відомостей про загиблих і постраждалих не надходило.

Раніше у Москві загорівся бізнес-центр Grand Setun Plaza на вулиці Горбунова.

Також 24 травня у Москві горів старовинний храм Петра та Павла. Раніше у Москві загорілася будівля медичного центру. Пожежа сталася на заході російської столиці.

Нагадаємо, що наприкінці квітня у Москві та околицях сталося кілька серйозних пожеж. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги. А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.