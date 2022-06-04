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    Події в Україні

    На Миколаївщині лунають вибухи

    У Миколаєві лунають вибухи, хоч наразі в регіоні не оголошена повітряна тривога - На Миколаївщині лунають вибухи
    У Миколаєві лунають вибухи, хоч наразі в регіоні не оголошена повітряна тривога
    фото з відкритих джерел

    Від ранку окупанти гатять по селах поблизу обласного центру

    Від ранку 4 червня російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти у Березнегуватській громаді Миколаївщини. Близько 10:00 вибухи почули у самому Миколаєві.

    Інформації щодо потерпілих та пошкоджень наразі не оприлюднили, вона уточнюється. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

    Нагадаємо, Миколаїв щодня зазнає обстрілів ворога.

    Зокрема, у ніч на 2 червня на світанку окупанти обстріляли Миколаїв.

    Також повідомлялося, що рашисти обстріляли Сумщину некерованими ракетами (фото).

    Крім того, ворог атакував Одещину ракетою.

    Напередодні протягом доби рашисти гатили по Донбасу: загинуло четверо мирних мешканців.

    Тим часом ЗСУ на Запоріжжі знищили спостережний пункт та два ворожих склади боєприпасів.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна окупація #stoprussia
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    На Миколаївщині лунають вибухи