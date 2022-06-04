На Миколаївщині лунають вибухи
Від ранку окупанти гатять по селах поблизу обласного центру
Від ранку 4 червня російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти у Березнегуватській громаді Миколаївщини. Близько 10:00 вибухи почули у самому Миколаєві.
Інформації щодо потерпілих та пошкоджень наразі не оприлюднили, вона уточнюється. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Нагадаємо, Миколаїв щодня зазнає обстрілів ворога.
Зокрема, у ніч на 2 червня на світанку окупанти обстріляли Миколаїв.
Також повідомлялося, що рашисти обстріляли Сумщину некерованими ракетами (фото).
Крім того, ворог атакував Одещину ракетою.
Напередодні протягом доби рашисти гатили по Донбасу: загинуло четверо мирних мешканців.
Тим часом ЗСУ на Запоріжжі знищили спостережний пункт та два ворожих склади боєприпасів.