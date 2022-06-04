На Миколаївщині лунають вибухи

У Миколаєві лунають вибухи, хоч наразі в регіоні не оголошена повітряна тривога

Від ранку окупанти гатять по селах поблизу обласного центру

Від ранку 4 червня російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти у Березнегуватській громаді Миколаївщини. Близько 10:00 вибухи почули у самому Миколаєві.

Інформації щодо потерпілих та пошкоджень наразі не оприлюднили, вона уточнюється. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, Миколаїв щодня зазнає обстрілів ворога.

Зокрема, у ніч на 2 червня на світанку окупанти обстріляли Миколаїв.

Також повідомлялося, що рашисти обстріляли Сумщину некерованими ракетами (фото).

Крім того, ворог атакував Одещину ракетою.

Напередодні протягом доби рашисти гатили по Донбасу: загинуло четверо мирних мешканців.

Тим часом ЗСУ на Запоріжжі знищили спостережний пункт та два ворожих склади боєприпасів.

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