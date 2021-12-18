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    Шмигаль назвав середній розмір субсидії в опалювальний сезон

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    Цього року система нарахування субсидій зазнала змін - Шмигаль назвав середній розмір субсидії в опалювальний сезон
    Цього року система нарахування субсидій зазнала змін
    фото з відкритих джерео

    В опалювальному сезоні 2021-2022 очікується збільшення розміру субсидій

    В опалювальному сезоні 2021-2022 років очікується підвищення субсидій до рівня 2 тис. грн і вище. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу в парламенті за підсумками року, пише Вusiness.ua.

    Прем’єр зазначив, що у 2021 року було завершено реформу житлових субсидій. Відповідно, з травня 2021 року житлові субсидії виплачуються їх отримувачам виключно у готівковій формі. За словами очільника уряду, більшість субсидіантів не подавали заявки, субсидії були перепризначені їм автоматично.

    «В опалювальному сезоні 2020-21 років розмір субсидій становив 1770 грн. В опалювальному сезоні 2021-22 років очікується на рівні 2 тис. грн і вище», – заявив Шмигаль.

    Нагадаємо, цього року більшості домогосподарств в Україні субсидію на житлово-комунальні послуги перепризначали автоматично. Проте є й винятки. Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

    Також Лазебна заявила, що не всі безробітні українці зможуть отримати субсидію

    Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.

    Також відомо, що субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.

    Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що в поточному році субсидія призначається, виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг. Підвищені нормативи будуть діяти тільки в разі введення в регіоні червоного рівня карантину.

    До слова, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».

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    Теги: субсидія українці послуги Денис Шмигаль
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    Шмигаль назвав середній розмір субсидії в опалювальний сезон