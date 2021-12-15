Глава Мінсоцполітики пояснила, кому потрібно знову подавати документи на субсидію

Цього року в Україні розширили коло осіб, які можуть претендувати на субсидію

Лазебна уточнила, що деяким українцям все ж доводиться знову подавати документи

Цього року більшості домогосподарств в Україні субсидію на житлово-комунальні послуги перепризначали автоматично. Проте є й винятки. Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла в інтерв’ю «Фактам».

За її словами, більшості людей, які отримували субсидію минулого опалювального сезону, не потрібно було знову подавати документи на її оформлення.

«Людям нікуди не потрібно було йти, подавати документи – все відбувалось автоматизовано на підставі інформації, яка є в реєстрах, та результатів верифікації, проведеної Мінфіном», – зазначила Лазебна.

Міністр уточнила, що деяким українцям все ж доводиться знову подавати документи.

Йдеться про випадки, коли виникає необхідність в отриманні чи підтвердженні даних, які могли змінитися. Наприклад:

якщо одержувач субсидії не надавав раніше банківські реквізити (для нарахування монетизованої субсидії);

якщо людині нараховувалася субсидія за фактичним місцем проживання, а не реєстрації (потрібно підтвердити місце проживання, яке могло з минулого опалювального сезону змінитися);

якщо субсидія призначалася без урахування членів сім’ї, які зареєстровані, проте не проживали в певному помешканні (оскільки за цей час вони могли повернутися, а тому потрібно провести перерахунок).

«Для таких домогосподарств субсидії призначалися на підставі поданих документів», – уточнила Лазебна.

Крім того, очільниця Мінсоцполітики поінформувала, що цього року в Україні розширили коло осіб, які можуть претендувати на субсидію. Йдеться про випадки, коли: хтось із членів родини (домогосподарства) офіційно працює за кордоном (перебуває в іншій країні), але доглядає дитину віком до трьох років; особа є безробітною, але водночас зареєстрована в центрі зайнятості тощо.

За словами Лазебної, подібні випадки раніше окремо розглядали комісії органів місцевого самоврядування.

Також Лазебна заявила, що не всі безробітні українці зможуть отримати субсидію

Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.