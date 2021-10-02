Разумков запросив «слуг» на зустріч: коли вона відбудеться

Разумков запевняє, що готовий до розмови із колегами

Голова Верховної Ради пропонує колегам обговорити його «незадовільну» роботу

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції «Слуга народу» на зустріч, щоб обговорити його «незадовільну» роботу за два роки на посаді голови Парламенту.Запрошення оприлюднила прессекретарка Разумкова Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook.

Як ідеться у документі, зустріч заплановано на 18:00 у понеділок, 4 жовтня. Відбудеться вона у конференц-залі Верховної Ради.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у нього немає конфліктів з фракцією «Слуга народу» та готовий відкрито з усіма говорити про тему своєї відставки.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив, що його спробують позбавити депутатського мандата.

Раніше радник Банкової оголосив, що Разумков скоїв політичне самогубство.

Як відомо, глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Спікер зазначив, що подібний крок депутатів, які намагаються відправити його у відставку, був «очікуваним».

Згодом керівник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія направив ще одне звернення на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова про відкликання його з посади голови Верховної Ради. Тепер не від фракції, а від себе особисто.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу». Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.