Шмигаль назвав суму, якої бракує Україні для підготовки до зими

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Денис Шмигаль та Юлія Свириденко на засіданні «Енергетичного Рамштайну»
фото: Офіційний телеграм-канал Першого віцепрем'єр-міністра — Міністра енергетики України.

Денис Шмигаль: захист інфраструктури, ремонти та накопичення газових запасів – ключові пріоритети

Щоб повноцінно підготуватися до наступного опалювального сезону, Україні необхідно щонайменше 5,4 млрд євро. Про це міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив на засіданні Ukraine Energy Coordinating Group – «Енергетичного Рамштайну», яке провели разом із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра в Telegram.

П'ять пріоритетів

За словами Шмигаля, підготовка до зими залишається ключовим викликом для країни. Міністр визначив п'ять головних напрямів роботи:

  • захист енергетичної інфраструктури;
  • прискорення закупівлі обладнання та матеріалів для ремонтів;
  • розвиток розподіленої генерації;
  • масштабна ремонтна кампанія;
  • накопичення газових запасів.

Шмигаль зазначив, що українські фахівці вже обстежили вісім виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.

«Ми визначили обладнання, яке можна передати в Україну, і зараз переходимо до наступного етапу – фізичної доставки та передачі на пошкоджені енергетичні об'єкти», – повідомив міністр.  

Зустріч у форматі Ukraine Energy Coordination Group
фото: Офіційний телеграм-канал Міністра енергетики України

100 мільйонів від партнерів і пошук додаткового фінансування

На засіданні «Енергетичного Рамштайну» партнери оголосили про спрямування 100 млн євро до Фонду підтримки енергетики України на підготовку країни до зими. Крім того, сторони домовилися про пошук додаткового фінансування Фонду в розмірі 829 млн євро – для своєчасного спрямування ресурсів на пріоритетні потреби та реалізацію закупівель. Шмигаль також наголосив на важливості рішення ЄС про фінансову підтримку України на 90 млрд євро в контексті підготовки до наступної зими.

Шмигаль подякував Великій Британії, ЄС, Італії, Норвегії, Канаді, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві, Німеччині, Данії та Франції за підтримку й лідерство в цьому питанні.

«Щиро вдячний за високий рівень солідарності, яку партнери продовжують демонструвати. Кожен внесок важливий. Кожен внесок має значення. Кожен внесок дає результат», – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, кілька днів тому міністр провів штабну нараду з підготовки енергосистеми до осінньо-зимового сезону. За підсумками зустрічі він доручив прискорити ремонти та посилити захист критичної інфраструктури. Стратегічна мета – відновити 6 ГВт потужностей до старту опалювального сезону.

До слова, раніше Шмигаль відзвітував про нараду щодо відновлення електрогенерації. Тоді уряд оголосив про роботу над скороченням через Фонд підтримки термінів закупівель критичного обладнання майже вдвічі – щоб встигнути підготуватися до зими. 

Читайте також:

Читайте також

Ситуація виглядає значно глибшою і небезпечнішою, наголошує Волинець
Розкрадання у вугільній галузі і тіньовий вплив поглиблюють кризу енергосектору – нардеп
28 березня, 13:07
Збереження чинних прайс-кепів створює передбачуване середовище для інвестицій у нову генерацію
Рішення про зниження прайс-кепів зробить генерацію збитковою – Федерація ПЕК
30 березня, 12:32
Ситуація в енергосистемі може змінитись
Графіки відключень повернулися: що наразі відбувається зі світлом
3 квiтня, 08:26

Шмигаль назвав суму, якої бракує Україні для підготовки до зими
Шмигаль назвав суму, якої бракує Україні для підготовки до зими
Валютні обмеження ускладнюють міжнародну діяльність бізнесу і потребують пом'якшення – юрист
Валютні обмеження ускладнюють міжнародну діяльність бізнесу і потребують пом'якшення – юрист
Борги перед «Укренерго» ростуть катастрофічно, це створює проблеми енергетикам – Соколовський
Борги перед «Укренерго» ростуть катастрофічно, це створює проблеми енергетикам – Соколовський
Підвищення прайс-кепів виправило помилку, яка обмежила імпорт і повернула відключення – експерт
Підвищення прайс-кепів виправило помилку, яка обмежила імпорт і повернула відключення – експерт
Держава має втрутитися у ситуацію зі збагачувальною фабрикою «Червоноградська» для відновлення роботи галузі – ЗМІ
Держава має втрутитися у ситуацію зі збагачувальною фабрикою «Червоноградська» для відновлення роботи галузі – ЗМІ
Підробки гривні впали втричі: які купюри найчастіше фальшують
Підробки гривні впали втричі: які купюри найчастіше фальшують

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
25 квiтня, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
25 квiтня, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
