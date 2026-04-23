Підготовка до зими: Шмигаль дав чіткі завдання енергетикам

Основний акцент – ремонти, захист інфраструктури та стабільне газопостачання

Міністр енергетики України Денис Шмигаль доручив посилити контроль за підготовкою енергосистеми до зими, зокрема прискорити ремонти та зміцнити захист критичної інфраструктури. Про це він повідомив за підсумками засідання Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду, пише «Главком».

«Наша стратегічна мета – відновити 6 ГВт потужностей до старту опалювального сезону», – зазначив він. Із них 3,8 ГВт припадає на теплову генерацію. Наразі вже вдалося відновити близько 1 ГВт.

Міністр наголосив на необхідності посилення захисту енергооб’єктів і доручив створити чітку систему контролю виконання робіт. Зокрема, йдеться про додатковий захист підстанцій та об’єктів генерації, а також газової інфраструктури, яка є критичною для стабільного проходження зими.

«Щодо захисту енергооб’єктів. Роботи з посилення фізичного захисту активно тривають як на столичних об'єктах генерації, так і на підстанціях НЕК «Укренерго». Дав доручення розробити чітку матрицю виконання робіт по кожному обʼєкту для жорсткого контролю термінів. Принципове питання – захист об'єктів газової сфери. Це питання є базовим, адже стабільне газопостачання – фундамент, зокрема, для роботи розподіленої генерації», – зазначив він.

Україна також продовжує роботу з міжнародними партнерами щодо фінансування енергетики.

«Провели верифікацію витрат по Фонду підтримки енергетики, аби кожна гривня та кожна одиниця обладнання використовувалися максимально ефективно», – каже міністр.

Під час засідання відзначили працівників галузі державними нагородами за роботу в умовах російських атак.

