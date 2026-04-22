Відновлення електрогенерації: Шмигаль назвав ключові пріоритети

Міністр енергетики: Тримаємо ситуацію на контролі та продовжуємо скоординовано готувати енергосистему до осінньо-зимового періоду

Міністр енергетики Денис Шмигаль відзвітував про нараду щодо відновлення електрогенерації та систем розподілу в межах підготовки до наступної зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра в Telegram.

«Проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом: ремонти, резерв, міжнародна підтримка, захист, модернізація, конкретні рішення, показники та строки. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми. Проаналізували кожен об’єкт: що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду. Наше завдання – забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Тож актуалізуємо перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами», – йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, окремий акцент був на прискоренні залучення допомоги. З секретаріатом енергетичного співтовариства уряд працює над спрощенням процедур закупівель через Фонд підтримки енергетики.

«Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми. Формуємо й резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики», – додав міністр.

Шмигаль підсумував: «Окреме питання – захист. Обговорили стан захисту на об’єктах, роботи, які ведуться для його посилення, визначили подальші кроки. Тримаємо ситуацію на контролі та продовжуємо скоординовано готувати енергосистему до осінньо-зимового періоду».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Зауважимо, програма розвитку ООН (ПРООН) збільшить допомогу Україні на відновлення енергетики до $500 млн у 2026 році. Рішення було ухвалено після звернення постійного представництва України при ООН, яке передало керівництву програми оновлений перелік нагальних потреб.