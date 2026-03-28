Розкрадання у вугільній галузі і тіньовий вплив поглиблюють кризу енергосектору – нардеп

Тіньовий контроль у вугільній галузі веде до боргів і дестабілізації енергетики – Волинець

Стан вугільної галузі України, зокрема різке скорочення видобутку та накопичення заборгованості із зарплат шахтарям, створює додаткові ризики для стабільності енергетичного сектору. Про це заявив народний депутат Михайло Волинець під час звернення до представників уряду у Верховній Раді.

Він наголосив, що за останні роки галузь зазнала критичного падіння як за кількістю шахт, так і за обсягами видобутку.

«Шановні члени уряду, колеги! У мене питання до міністра енергетики, але добре, що тут присутній перший заступник міністра. І хочу нагадати, що у 2013 році в Україні існувало 145 вугільних шахт, видобували 83,6 мільйона тон вугілля. У минулому році видобули всього 15 мільйонів. Залишилось зараз в Україні 15 вугільних шахт, із них 7 в державній власності, підпорядковані Міністерству енергетики», – заявив Волинець.

За його словами, ситуація виглядає значно глибшою і небезпечнішою, ніж просто скорочення виробництва. У галузі зберігаються системні проблеми, пов’язані з тіньовим впливом та розкраданням ресурсів.

«Але хочу сказати, що практика, яка склалась впродовж багатьох попередніх років, інституції, смотрящих їхніх впливів і розкрадання вугільних галузей, що впливає на виплату зарплати шахтарів, тобто заборгованість існує», – наголосив він.

Волинець підкреслив, що ці процеси безпосередньо впливають на соціальну ситуацію у шахтарських регіонах, оскільки затримки зарплат залишаються хронічною проблемою.

«Наприклад, «Львіввугілля» 142 мільйони заборгованість по заробітній платі, 45 мільйонів...», – зазначив народний депутат.