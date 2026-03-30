Рішення про зниження прайс-кепів зробить генерацію збитковою – Федерація ПЕК

Збереження поточних цінових обмежень є умовою стабільності енергосистеми в умовах дефіциту генерації – Федерація ПЕК

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України закликала зберегти чинний рівень прайс-кепів на ринку електроенергії щонайменше до липня 2026 року. Відповідне звернення організація направила до НКРЕКП.

У Федерації наголошують, що рівень граничних цін безпосередньо впливає на можливість роботи генерації, особливо теплової, яка забезпечує покриття пікових навантажень та гнучкість енергосистеми.

«Для підприємств паливно-енергетичного комплексу, зокрема теплової генерації, рівень граничних цін є ключовим фактором економічної життєздатності», – йдеться у зверненні.

За оцінкою Федерації, зниження прайс-кепів в умовах зростання витрат на паливо, логістику та відновлення обладнання може призвести до того, що виробництво електроенергії стане збитковим. Це, своєю чергою, обмежить можливості системи реагувати на дефіцит потужності.

Окремо підкреслюється, що енергетична інфраструктура продовжує зазнавати пошкоджень унаслідок російських атак, а відновлення та підготовка до опалювального сезону потребують значних інвестицій.

«Недостатній рівень доходів унаслідок занижених цін та російських атак суттєво обмежує можливості енергетичних компаній здійснювати ці заходи», – зазначають у Федерації.

У зверненні також наголошується, що збереження чинних прайс-кепів створює передбачуване середовище для інвестицій у нову генерацію, зокрема газову та когенераційну, яка має компенсувати втрату потужностей і підвищити гнучкість системи.

На думку енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, повернення до більш жорстких цінових обмежень може створити ризики для стабільної роботи енергосистеми та підготовки до наступного опалювального сезону.

