Ситуація навколо збагачувальної фабрики «Червоноградська» потребує втручання держави – нардеп

Міненерго має активніше включитися у ситуацію з ЦЗФ «Червоноградська» – Бондар

Ситуація довкола Центральної збагачувальної фабрики (ЦЗФ) «Червоноградська» впливає на роботу державних шахт і потребує більш активної участі держави у врегулюванні. Про це заявив народний депутат, голова підкомітету з питань вугільної промисловості Михайло Бондар за підсумками засідання підкомітету.

За його словами, питання Червоноградської ЦЗФ стало одним із ключових під час обговорення проблем вугільної галузі, зокрема боргів по зарплатах, блокування рахунків підприємств та соціальних гарантій шахтарів.

Бондар зазначив, що підприємство, яке є критично важливим для збагачення вугілля у Львівсько-Волинському басейні, наразі перебуває у складному стані.

«Підприємство, від якого залежить робота шахт Львівсько-Волинського басейну, фактично втратило замовлення. Є проблеми з управлінням, є питання до рішень у процедурі санації», – повідомив він.

За його словами, це вже позначається на роботі державних шахт.

«В таких умовах шахти не можуть нормально реалізовувати продукцію, а це вже впливає і на фінанси, і на виплату зарплат людям», – підкреслив народний депутат.

Він наголосив, що ситуація виглядає значно ширшою, оскільки йдеться про стабільність роботи всієї виробничої ланки та підготовку до наступного опалювального сезону.

«Підкомітет підтримав звернення до РНБО, правоохоронних органів та Фонду держмайна, щоб була чітка державна позиція щодо того, що відбувається», – зазначив Бондар.

Водночас, за його словами, Міністерство енергетики має активніше долучитися до вирішення проблеми.

«Ситуація потребує більш активної участі – координації, контролю і конкретних рішень», – наголосив він.

Народний депутат підкреслив, що питання стабільної роботи таких підприємств є критичним у контексті підготовки до опалювального сезону 2026–2027.

Нагадаємо, члени профільних профспілок уже зверталися до Міненерго з вимогою повпливати на становище на ЦЗФ Червоноградська.