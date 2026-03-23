Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Ситуацію на ЦЗФ «Червоноградська» пропонують винести на РНБО через ризики підготовки до зими – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Ситуацію на ЦЗФ «Червоноградська» пропонують винести на РНБО через ризики підготовки до зими – ЗМІ
Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська», 2018 рік
фото: Святослав Денисюк/Urban Explorers

Зупинка ЦЗФ «Червоноградська» може вдарити по підготовці до зими – ЗМІ

Ситуація навколо Центральної збагачувальної фабрики (ЦЗФ) «Червоноградська» ставить під загрозу належну підготовку енергетики до наступного опалювального сезону. Про це йдеться в матеріалі «РБК-Україна». 

У ньому зазначається, що необхідно звернути увагу на ЦЗФ «Червогоградська», бо від неї залежить повноцінне постачання вугілля із шахт Львівсько-Волинського басейну на державну теплову генерацію.

«За оцінками джерел у галузі, підприємство опинилося в глибокій кризі: йдеться про непрозорий контроль, збої в роботі, ризики для збагачення та постачання вугілля, борги із зарплати і загрозу зупинки. Якщо ця ситуація не буде врегульована, вона може стати ще одним фактором ризику для підготовки державних ТЕС до наступного опалювального сезону», - йдеться в матеріалі.

У статті підкреслили, що ситуація виглядає значно глибшою і небезпечнішою. На підприємстві фіксуються нездорові процеси, зокрема повернення практик так званих «смотрящих», які нібито напряму втручаються в роботу і блокують управлінські рішення. Це вже створює реальні ризики остаточної зупинки не лише самої фабрики, а й суміжних виробничих ланцюгів.

Водночас без стабільної роботи шахт Львівсько-Волинського басейну практично неможливо забезпечити надійну підготовку до зими.

«Рішення про повернення фабрики під ефективне державне управління і розблокування роботи державних шахт має стати предметом розгляду РНБО. Інакше всі плани стійкості можуть виявитися формальністю: державні ТЕС залишаться без вугілля, а державний вугільний сектор – у стані катастрофи», – підкреслили джерела в галузі.

Теги: РНБО обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua