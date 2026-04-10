Міненерго має повернути контроль над збагачувальною фабрикою «Червоноградська» – депутат

Волинець закликав Міненерго відновити управління над ЦЗФ «Червоноградська»

Ситуація довкола Центральної збагачувальної фабрики (ЦЗФ) «Червоноградська» створює ризики для стабільної роботи державних шахт і підготовки до наступного опалювального сезону. Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

За його словами, відповідь Міністерства енергетики на звернення галузевих профспілок підтвердила відсутність повноцінного контролю над підприємством, яке є ключовим для роботи «Львіввугілля» та «Волиньвугілля».

«Якщо коротко, держава фактично не управляє підприємством, від якого залежить робота державних шахт «Львіввугілля» та «Волиньвугілля». Фабрика перебуває у процедурі банкрутства, а Міністерство енергетики прямо зазначає, що не має повноважень впливати на ситуацію чи давати оцінку тим, хто там реально приймає рішення», – зазначив Волинець.

Він наголосив, що ситуація виглядає значно глибшою і небезпечнішою, оскільки стратегічне підприємство фактично перебуває поза чітким державним управлінням.

«Червоноградська центральна збагачувальна фабрика, ключова ланка у всьому виробничому процесі – поза чітким державним контролем. При цьому підприємство фактично не працює, накопичується вугілля, падає видобуток, люди не отримують зарплати… Щобільше, зростають ризики для підготовки до наступного кризового опалювального сезону», – підкреслив він.

За словами Волинця, в умовах війни така ситуація набуває особливої критичності для енергобезпеки країни.Він також закликав Міністерство енергетики до більш активних дій для стабілізації ситуації.

«Міненерго має ініціювати повернення підприємства під реальний державний контроль, запропонувати рішення щодо врегулювання ситуації з банкрутством, забезпечити відновлення роботи фабрики та погашення заборгованості перед її працівниками», – заявив народний депутат.

Окремо нардеп звернув увагу на події навколо підприємства після судового рішення щодо зміни керуючого.

«Вчора, 8 квітня Суд виніс рішення про відсторонення з ЦЗФ арбітражного керуючого від смотрящего Венгріна. І вже сьогодні, 9 квітня, Венгрін вивіз з підприємства частину важливого обладнання, техніку, не виконав обіцянки виплатити гроші перед працівниками. Розграбування продовжується», – наголосив він.

Нагадаємо, за оцінками нардепа Михайла Бондаря, подальша відсутність контролю над цим підприємством може призвести до поглиблення кризи у вугільній галузі та ускладнити проходження наступного опалювального сезону.