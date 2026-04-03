Нова енергосистема України. Уряд ухвалив два важливі рішення

Кабмін оновлює правила конкурсу на будівництво нової генерації

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шмигаля у Telegram.

Уряд ухвалив два важливі рішення:

Кабмін оновлює правила конкурсу на будівництво нової генерації. «Передбачено більше ринкової логіки, простіші умови участі, регіональні лоти і чіткіша прив’язка нових потужностей до реальних потреб системи в пікові години. Це рішення про резерви, маневреність і надійність постачання електроенергії. Пілотний конкурс показав, що інтерес інвесторів є. Тому робимо цей механізм ефективнішим і масштабнішим. Наступним кроком стане оголошення конкурсу на будівництво понад 1 ГВт нової генерації», – пояснив Шмигаль. Також оновлено правила аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік і визначено прогнозні показники на наступні роки. «На 2026 рік це 330 МВт квоти: 250 МВт для вітру, 33 МВт для сонця і 47 МВт для інших видів ВДЕ. Фактично йдеться про європейську логіку підтримки ВДЕ: конкурентні аукціони, ринкова премія і прозоріші правила для інвестора», – йдеться у заяві.

«У логіці нашої моделі «енергетичних сот» ці два рішення працюють разом. Одне допомагає системі отримати нову генерацію там, де вона найбільше потрібна для стійкості. Друге відкриває більш передбачуваний ринковий шлях для розвитку відновлюваної енергетики і залучення інвестицій. Вже готуємося до наступної зими. Продовжуємо інтеграцію з європейським енергоринком. І поки Росія намагається зруйнувати нашу енергосистему, ми будуємо сильнішу, більш ринкову і європейську архітектуру енергетики», – наголосив міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.