Скандал з постачанням ільменіту до окупованого Криму. Топ-менеджемент ОГКХ зняв з себе відповідальність

У державній компанії пояснили, що збувають свою продукцію в Україні, а «подальший логістичний ланцюжок переходить під безпосередню відповідальність покупця»

АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГКХ) відреагувала на інформацію про постачання компанією ільменіту з порту Чорноморськ підприємствам, що знаходяться на окупованих територіях. Топ-менеджемент державної компанії наполягає, що збуває свій товар в Україні, а куди він потрапляє потім, це вже не його відповідальність.

«Відповідно до договору між АТ «ОГХК» та контрагентом Belanto trade s.r.o., співпраця ведеться на умовах FCA, визначеними в міжнародних правилах логістики Incoterms. Згідно вказаних умов, кінцевою точкою збуту продукції визначається місто Вільногірськ, подальший логістичний ланцюжок переходить під безпосередню відповідальність покупця», – зазначили в ОГКХ. Там наполягають, що повідомлення про поставки українського ільменіту до окупованого Криму мають на меті заплямувати репутації державного підприємства напередодні приватизації.

Також зазначається, що компанією від усіх клієнтів вимагається дотримання обов’язкової умови – заборони проведення будь-яких торгово-економічних операцій на санкційних територіях. У разі виявлення невідповідності заявленим умовам до підписання угоди про співпрацю або під час виконання контракту ОГХК бере на себе зобов’язання припинити співпрацю з фірмою-контрагентом без можливості перегляду рішення.

«Спеціалісти юридичного департаменту нашого підприємства ретельно перевіряють всіх потенційних контрагентів на предмет співпраці з санкційними компаніями. Якщо такі факти виявлено, про жодне співробітництво ОГХК з порушниками і мови не може бути. Всі контракти ОГХК однозначно забороняють наступний перепродаж придбаної у нас продукції компаніям, які знаходяться під санкціями – відповідна незаперечна умова обов’язково зазначена в договорах. Ще однією умовою, яку ми ставимо для контрагентів, є додавання аналогічного пункту до подальших контрактів зі своїми покупцями», – наголосив т.в.о. голови правління АТ «ОГХК» Артур Сомов.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, в окупований Крим поновилися поставки українського ільменіту – сировини для виробництва титану.