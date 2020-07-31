Скільки банкнот припадає на одного українця? Нацбанк оприлюднив статистику



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Найбільше в обігу 200-гривневих банкнот, їхня кількість сягає 23% від загального числа українських банкнот

Кількість банкнот зросла у порівнянні з минулим роком

На одного українця у 2020 році припадає 70 гривневих банкнот та 182 монети. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Прес-служба вказує, що цьогоріч кількість банкнот на одного українця зросла на 6.2%, якщо порівнювати з минулим роком.

Зазначається, що на початок 2020 року в обігу готівки було 425 млрд грн, з них монет – 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) та банкнот – 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук).

За повідомленням регулятора, найбільше в обігу 200-гривневих банкнот, їхня кількість сягає 23% від загального числа українських банкнот. Серед монет за кількістю лідирують 10 копійок, що сягають 29% загальної кількості монет.

Нагадаємо, що кількість операцій з безготівковим розрахунком зростає. У 2019 році було здійснено 4 167,1 млн шт. безготівкових операцій банківськими картами, а обсяг безготівкових операцій становив 1 798,3 млрд грн.

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