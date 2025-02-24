Скільки донатів зібрали найбільші фонди України торік: статистика

United24, «Повернись живим» та Фонд Притули за три роки повномасштабної війни зібрали 93 млрд грн

Три найбільші благодійні фонди України торік зібрали 24,1 млрд грн. Це на 28% більше, ніж у 2023 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Найбільше донатів того року зібрала платформа United24: 17,5 млрд грн. 92% усіх пожертв, зібраних цією платформою, було спрямовано на підтримку ЗСУ.

Збори найбільших фондів України станом на лютий 2025 року фото: «Опендатабот».

Загалом за три роки великої війни United24 зібрав 70 млрд грн. Варто зауважити, що до травня 2022 пожертви надходили на спецрахунок НБУ. Надалі ці кошти акумулювались та спрямовувались на допомогу ЗСУ фондом United24.

4,4 млрд грн або ж 18% від загального обсягу донатів минулого року вдалось зібрати фонду «Повернись живим». Загалом цей фонд за час повномасштабної війни зібрав 15 млрд грн.

Ще 2,1 млрд грн пожертв акумулював фонд Сергія Притули за 2024 рік. За три роки повномасштабної війни фонд зібрав 8,5 млрд грн.

Рекордним місяцем торік виявився грудень. Так, United24 зібрав 61% від суми за рік. Фонд «Повернись живим» зібрав за грудень 27,5% від суми за рік. Варто зазначити, що за перші місяці 2025 фондам задонатили майже стільки ж, як за весь 2023 рік: 15,7 млрд грн проти 18,7 млрд грн.

Збори найбільших фондів України за 2024 рік фото: «Опендатабот».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій.