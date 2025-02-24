Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Скільки донатів зібрали найбільші фонди України торік: статистика

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скільки донатів зібрали найбільші фонди України торік: статистика
Найбільше донатів того року зібрала платформа United24
фото: Telegram/Михайло Федоров

United24, «Повернись живим» та Фонд Притули за три роки повномасштабної війни зібрали 93 млрд грн

Три найбільші благодійні фонди України торік зібрали 24,1 млрд грн. Це на 28% більше, ніж у 2023 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Найбільше донатів того року зібрала платформа United24: 17,5 млрд грн. 92% усіх пожертв, зібраних цією платформою, було спрямовано на підтримку ЗСУ.

Збори найбільших фондів України станом на лютий 2025 року
Збори найбільших фондів України станом на лютий 2025 року
фото: «Опендатабот».

Загалом за три роки великої війни United24 зібрав 70 млрд грн. Варто зауважити, що до травня 2022 пожертви надходили на спецрахунок НБУ. Надалі ці кошти акумулювались та спрямовувались на допомогу ЗСУ фондом United24.

4,4 млрд грн або ж 18% від загального обсягу донатів минулого року вдалось зібрати фонду «Повернись живим». Загалом цей фонд за час повномасштабної війни зібрав 15 млрд грн.

Ще 2,1 млрд грн пожертв акумулював фонд Сергія Притули за 2024 рік. За три роки повномасштабної війни фонд зібрав 8,5 млрд грн.

Рекордним місяцем торік виявився грудень. Так, United24 зібрав 61% від суми за рік. Фонд «Повернись живим» зібрав за грудень 27,5% від суми за рік. Варто зазначити, що за перші місяці 2025 фондам задонатили майже стільки ж, як за весь 2023 рік: 15,7 млрд грн проти 18,7 млрд грн.

Збори найбільших фондів України за 2024 рік
Збори найбільших фондів України за 2024 рік
фото: «Опендатабот».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій. 

Читайте також:

Теги: благодійність Сергій Притула Нова пошта війна волонтер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багатоповерхівка постраждала на Київщині через російську атаку
Атака на Київщину: момент удару по багатоповерхівці потрапив на відео
25 сiчня, 05:27
Ситуація на фронті 29 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 29 січня 2025 року
29 сiчня, 00:00
Ярославський нафтопереробний завод – це найбільший нафтопереробний завод північного регіону РФ
Дрони атакували найбільший НПЗ північного регіону Росії
31 сiчня, 06:34
У разі ухвалення законопроєкту українські біженці, які не мають страхового внеску у систему медичного страхування (NFZ), будуть змушені самостійно оплачувати медичні послуги
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00
У Збройних силах України воїн був стрільцем стрілецького відділення
Стояв на захисті України з перших днів війни. Згадаймо Бориса Тушаковського
12 лютого, 09:00
Глава України наголосив, що Путін не хоче закінчувати війну
Зеленський про завершення війни: Зброєю на полі бою не переможе жодна зі сторін
18 лютого, 18:53
Володимир Путін збирає досвідчену команду для переговорів, серед них – Юрій Ушаков
Путін збирає команду «важковаговиків» для переговорів щодо України – Bloomberg
14 лютого, 17:03
Показ пропагандистського фільму відбудеться 17 лютого
Федерація шахів Росії організовує показ пропагандистського фільму про окупацію Маріуполя
17 лютого, 12:52
Очільник ГУР Кирило Буданов
Буданов, Малюк, Сибіга. Форум «Україна. Рік 2025» в обличчях
Вчора, 14:53

Економіка

ЄС у березні виділить Україні 3,5 млрд євро
ЄС у березні виділить Україні 3,5 млрд євро
Скільки донатів зібрали найбільші фонди України торік: статистика
Скільки донатів зібрали найбільші фонди України торік: статистика
Ризики відключень електроенергії зростають – експерт
Ризики відключень електроенергії зростають – експерт
Непрозорі торгівельні схеми «Нафтогазу» лягають на плечі українських платників податків – Омельченко
Непрозорі торгівельні схеми «Нафтогазу» лягають на плечі українських платників податків – Омельченко
ЄС повинен застосувати норму про форс-мажор та відтермінувати введення екоподатку CBAM для України – ФРУ
ЄС повинен застосувати норму про форс-мажор та відтермінувати введення екоподатку CBAM для України – ФРУ
Грошові перекази в Україну за рік скоротилися на $2 млрд
Грошові перекази в Україну за рік скоротилися на $2 млрд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
338K
Мирні переговори. Американський генерал Бен Ходжес різко звернувся до Європи
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
25K
«Бомбардувальники завантажені»: Буданов прокоментував можливу атаку РФ 24 лютого
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
9979
Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua